"رويترز": السعودية قصفت جماعات مسلحة في العراق خلال الحرب

- شنت السعودية غارات جوية على أهداف مرتبطة بجماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق، بينما نفذت الكويت هجمات صاروخية انتقامية على العراق، في إطار ردود عسكرية سرية في الخليج منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير. - استهدفت الضربات السعودية مواقع انطلقت منها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية ودول خليجية أخرى، بينما استهدفت الهجمات الكويتية مواقع جماعات مسلحة في جنوب العراق، مما أدى إلى تدمير منشآت وقتل عناصر. - نفذت السعودية غارات داخل إيران في مارس، مما يعكس تحولاً في سياستها الدفاعية، وأبلغت إيران بذلك قبل بدء اتصالات دبلوماسية لخفض التصعيد.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة قوية مدعومة من طهران في العراق خلال الحرب على إيران، في حين شنت الكويت غارات انتقامية على البلد نفسه.

وهذه الغارات جزء من نمط أوسع من الردود العسكرية في منطقة الخليج، والتي ظلت طي الكتمان إلى حد بعيد منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 فبراير/شباط. وتشمل مصادر الهجمات من السعودية والكويت ثلاثة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين ومسؤولا غربيا وشخصين مطلعين على الأمر، أحدهما في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".

وقال مسؤول غربي وشخص مطلع إن الضربات السعودية نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لقواتها الجوية على أهداف للجماعات المسلحة المرتبطة بإيران بالقرب من حدود المملكة الشمالية مع العراق. وأضاف المسؤول الغربي أن بعض الضربات وقعت في وقت قريب من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في السابع من إبريل/نيسان. وذكرت المصادر أن الضربات استهدفت مواقع انطلقت منها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية ودول خليجية أخرى.

وقالت المصادر العراقية استنادا إلى تقييمات عسكرية إن العراق تعرض لهجمات صاروخية مرتين على الأقل من الأراضي الكويتية. وأضافت المصادر أن إحدى هذه الهجمات استهدفت مواقع جماعات مسلحة في جنوب العراق في إبريل/نيسان، ما تسبب في مقتل عدد من العناصر وتدمير منشأة تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران للاتصالات وعمليات الطائرات المسيرة. وأشارت "رويترز" إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الصواريخ التي أطلقت من الكويت أطلقتها قواتها المسلحة أو الجيش الأميركي، الذي يتمتع بوجود كبير هناك.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر غربية وإيرانية لوكالة "رويترز" عن تنفيذ السعودية ضربات داخل الأراضي الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، رداً على اعتداءات صاروخية ومسيّرات استهدفت المملكة، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في سياسة الرياض الدفاعية تجاه إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين وآخرين إيرانيين قولهم إنّ الغارات السعودية نُفذت أواخر مارس/ آذار الماضي بواسطة سلاح الجو السعودي، في أول عملية عسكرية مباشرة تنفذها الرياض داخل إيران، رغم أن تفاصيل الأهداف التي تعرضت للقصف لا تزال غير معروفة، فيما امتنعت الرياض وطهران عن تأكيد أو نفي هذه المعلومات مباشرةً.

وأشارت المصادر إلى أنّ السعودية أبلغت إيران بتنفيذ الغارات، قبل أن تنخرط الدولتان في اتصالات دبلوماسية مكثفة أفضت إلى تفاهم غير معلن لخفض التصعيد، دخل حيّز التنفيذ قبل نحو أسبوع من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في السابع من إبريل/ نيسان الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)