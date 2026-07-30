- تسعى السعودية لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، بعد إعلانهم "حصار بحري" على السعودية، مما أدى لتصاعد التوترات والهجمات المتبادلة. - ناقش وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع نائب الرئيس الأميركي قضايا تتعلق بالمليشيات العراقية والحوثيين، مؤكداً قدرة المملكة على إدارة الوضع مع الحوثيين دون تدخل أميركي. - نفذت السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد مواقع لمليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على استهداف منشآت بترولية سعودية.

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، الأربعاء، إن السعودية تسعى إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف حركة الشحن في المنطقة. وأوضح المصدران أن تشكيل التحالف لم يُحسم بعد، ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات الدول، فيما لم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في 20 يوليو/تموز فرض "حصار بحري" على السعودية في البحر الأحمر، رداً على ما وصفته بـ"الحصار السعودي على اليمن". ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجماعة تنفيذ هجمات استهدفت سفناً سعودية في البحر الأحمر. وردت السعودية بشن غارات جوية قالت إنها استهدفت منشآت عسكرية تابعة للجماعة في ميناء الحديدة اليمني، مؤكدة أنها تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية.

السعودية لا تزال تُفضّل خفض التصعيد

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع قوله إن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ناقش مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في البيت الأبيض يوم الأربعاء، ملفي المليشيات العراقية والحوثيين. ولفت المصدر إلى أن السعودية لا تزال تُفضّل خفض التصعيد مع إيران على الرغم من الضربة الأميركية السعودية المشتركة على المليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع وزير الدفاع السعودي مع فانس هدف إلى إيصال رسالة من ولي العهد محمد بن سلمان بشأن الحرب مع إيران والوضع في المنطقة. وأفاد مصدر مطلع على الاجتماع بأن وزير الدفاع السعودي أبلغ فانس أيضا أن هجمات المليشيات العراقية الموالية لإيران على البنية التحتية ومنشآت الطاقة السعودية تجاوزت الخطوط الحمراء، وأن المملكة مضطرة للرد.

وزار وزير الدفاع السعودي البيت الأبيض بعد يوم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو ناقش الوضع في السعودية "في سياق التحديات الإقليمية". وأكد مصدر مطلع على الاجتماع، في حديثه لموقع "أكسيوس"، أن وزير الدفاع السعودي أبلغ فانس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه التصعيد مع إيران، في حين تفضّل السعودية خفض التصعيد وتعتبره الخيار الأجدى.

وأضاف المصدر أن السعودية اضطرت إلى الرد بقوة في العراق لتوجيه رسالة إلى الحوثيين في اليمن، وردعهم عن شنّ هجمات مماثلة ضد المملكة. كما أبلغ وزير الدفاع السعودي فانس يوم الأربعاء، بحسب المصدر، أن المملكة قادرة على إدارة الوضع مع الحوثيين، ولا تحتاج إلى تدخل الولايات المتحدة في هذه المرحلة. وأشار المصدر إلى أن السعوديين يتفاوضون أيضًا مع الحوثيين.

ونفذت السعودية، بالتنسيق المشترك مع القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لمليشيات موالية لإيران على الأراضي العراقية، وذلك رداً على استهداف هذه المليشيات منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة الأيام الماضية، فيما أعلنت فصائل عراقية سقوط قتلى وجرحى في صفوفها نتيجة الغارات.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات الجوية الأميركية السعودية المشتركة، فجر الأربعاء، ضدّ المليشيات المتحالفة مع إيران في العراق، جرت بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وذلك رغم صدور بيان رسمي عن الرئاسة العراقية دان القصف الذي استهدف مقرّات قوات الحشد الشعبي في عدد من محافظات العراق.