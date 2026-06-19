"رويترز": الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية في العراق خلال الحرب

- الحرس الثوري الإيراني أنشأ خلايا سرية في العراق لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على دول عربية تستضيف قوات أميركية، مستهدفة الكويت والسعودية والإمارات بين أبريل ومايو 2023. - الخلايا الجديدة تعمل خارج هيكل القيادة المعتاد وترفع تقاريرها مباشرة للحرس الثوري، وسط ضغوط على الجماعات المسلحة في العراق للتخلي عن السلاح والتركيز على العمل السياسي. - الرئيسان الأميركي والإيراني وقعا اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء الحرب، لكن دعم طهران لجماعات المقاومة لم يُطرح للنقاش، وسط جهود عراقية لنزع السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة.

نقلت وكالة رويترز عن ثمانية مصادر عراقية قولها إن الحرس الثوري الإيراني شكّل خلايا سرّية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول عربية تستضيف قوات أميركية، وقالت ثلاثة من المصادر إن ثلاث أو أربع خلايا، تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين، شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيرة انطلاقاً من مواقع صحراوية قرب مدينتي البصرة والسماوة الجنوبيتين، مستهدفة مواقع في الكويت والسعودية والإمارات خلال الفترة بين 20 إبريل/ نيسان و17 مايو/ أيار.

وينتمي عدد من عناصر هذه الخلايا إلى "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف يضم فصائل مسلحة تضم آلاف المقاتلين. لكن الخلايا الجديدة تعمل خارج هيكل القيادة المعتاد وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، وفقاً للمصادر التي تضم مسؤولين عسكريين عراقيين ومسؤولاً أمنياً وخمسة من قيادات الجماعات المسلحة المحلية.

ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه الجماعات المسلحة في العراق إلى ضغوط داخلية وخارجية، حيث أشارت عدة مجموعات مسلحة إلى استعدادها للتخلي عن سلاحها والتركيز على العمل السياسي لتجنب التصعيد مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى اللواء المتقاعد جاسم البهادلي ونائبان من تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم أن هذا التطور ربما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى إنشاء جماعات تخضع لسيطرته المباشرة.

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ووقّع الرئيسان الأميركي والإيراني، دونالد ترامب ومسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء الحرب، على أن تجرى مفاوضات لاحقة بشأن القضايا الخلافية، ومنها مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إلا أن مسؤولين إيرانيين أكدوا أن دعم طهران "جماعات المقاومة" ليس مطروحاً للنقاش، وأن الاتفاق لا يتناول هذه المسألة. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية أو بعثتاها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف على استفسارات "رويترز" التي تتعلق بالتقرير.

وخلال اجتماع عقد يوم الاثنين، ناقش رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والمبعوث الأميركي توم برّاك خطط العراق لضمان "النزع الكامل للسلاح وتفكيك الجماعات المسلحة" التي تعمل خارج سلطة الدولة، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلم الإقليمي، وفق بيان مشترك. وأحجم صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن التعليق. كما لم ترد وزارة الإعلام الكويتية أو مركز التواصل الحكومي السعودي أو وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات التعليق.

(رويترز)