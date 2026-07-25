- رفضت البرازيل طلبات تأشيرة لاثنين من مسؤولي إدارة ترامب، كانا يخططان للسفر لإثارة الشكوك حول نزاهة نظامها الانتخابي، مما يعكس محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة. - المسؤولون البرازيليون أكدوا أن هذه الخطوة تتعارض مع الديمقراطية البرازيلية، وتعهدوا بمنع دخول المسؤولين الأميركيين لحماية نظامهم الانتخابي من أي تدخل خارجي. - الخارجية الأميركية لم ترد على استفسارات حول هدف الزيارة، بينما يشتبه البرازيليون في أن الهدف هو لقاء المشككين بنزاهة الانتخابات وإعداد تقرير للطعن في نظام التصويت الإلكتروني.

ذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت، أن البرازيل رفضت طلبات تأشيرة لاثنَين من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، كانا يخططان للسفر إلى البلاد لإثارة الشك بنزاهة نظامها الانتخابي. ونقلت الوكالة عن مسؤولَين برازليَّين مطلعين على المسألة، تحدثا شرط عدم الإفصاح عن هويتهما نظراً لحساسية القضية، قولهما إن الخطة الأميركية مثلت محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، التي يواجه فيها الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، وحليف ترامب.

وأكد المسؤولان أن البرازيل رفضت، الجمعة، منح التأشيرات للوفد الأميركي، والذي كان من المقرر أن يضمّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل رايلي إم بارنز، ونائب مساعد الوزير سامويل سامسون. ولم تردّ وزارة الخارجية الأميركية فوراً على طلب "رويترز" للتعليق.

ويأتي تقرير الوكالة بعد يوم من كشف صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن خطط لإدارة ترامب لإرسال اثنين من كبار المسؤولين إلى البرازيل لإثارة الشك بنزاهة وشفافية النظام الانتخابي في البلاد. وقالت الصحيفة إن الوفد يخطط لزيارة البرازيل في الأيام المقبلة، لكنه من غير الواضح من هم الأشخاص الذين يخطط لمقابلتهم، أو كيفية طعنه بالنظام الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه نموذج يُحتذى به في أميركا الجنوبية، إذ يُعلن نتائج الانتخابات بعد ساعات قليلة من إدلاء البرازيليين بأصواتهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولَين دبلوماسيَّين رفيعَي المستوى في البرازيل قولهما إنها علما أخيراً بما وصفاها "الخدعة" الأميركية، وتعهدا بمنع المسؤولَين الأميركيَّين من دخول البلاد. وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام: "إنها حيلة تتنافى تماماً مع الديمقراطية البرازيلية"، مؤكداً أن الحكومة البرازيلية ستتخذ إجراءات "لحماية نظامنا الانتخابي". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين برازيليين قولهم إنهم يشتبهون في أن هدف الأميركيين هو لقاء المشككين بنزاهة الانتخابات، وإعداد تقرير يمكن استخدامه للطعن بشرعية نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أرسلته إلى "واشنطن بوست"، أن بارنز وسامسون يخططان للسفر إلى برازيليا الأسبوع المقبل، لكنها لم تردّ على الأسئلة المتعلقة بالهدف من الزيارة وما إذا كانت إدارة ترامب قلقة إزاء نزاهة الانتخابات في البرازيل. ووفق الصحيفة، لم يردّ كلّ من بارنز وسامسون على رسائلها للتعليق.