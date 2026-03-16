"رويترز": اجتماع بين وفد من حماس ومبعوثي "مجلس السلام" في القاهرة

- عقد مبعوثون من "مجلس السلام" برئاسة ترامب اجتماعاً مع ممثلين عن "حماس" في القاهرة، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وسط توترات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. - أعلنت إسرائيل عن إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، وهو ما يُعتقد أنه نتيجة مباشرة للاجتماع، حيث يهدف "مجلس السلام" للإشراف على غزة بعد الحرب. - حذرت "حماس" من احتمال تراجعها عن وعودها بوقف إطلاق النار إذا استمرت إسرائيل في فرض قيودها على القطاع خلال الحرب مع إيران.

أفادت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" بأن مبعوثين من "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدوا اجتماعاً مع ممثلين عن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في القاهرة، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة الذي يتعرض لضغوط متزايدة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويعد الاجتماع، الذي عقد مطلع الأسبوع، أول لقاء معلن بين "حماس" و"مجلس السلام" منذ بدء الحرب.

وعقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، المغلق منذ بدء الحرب على إيران. وقال أحد المصادر إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين حماس و"مجلس السلام"، وهو هيئة دولية جديدة يرأسها ترامب شخصياً ومكلفة بالإشراف على قطاع غزة بعد الحرب. وقبل الحرب في إيران، كانت خطة ترامب المتعلقة بغزة مبادرته الرئيسية في المنطقة.

وقالت المصادر إنّ ممثلي حماس حذروا المجلس من احتمال تراجع الحركة الفلسطينية عن وعودها السابقة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذا استمرت إسرائيل في فرض قيودها الجديدة على القطاع خلال الحرب الدائرة مع إيران.

وأغلقت إسرائيل حدود غزة بعد بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط، عازية ذلك إلى عدم إمكانية تشغيل المعابر على نحوٍ آمن. واستأنفت في وقت لاحق السماح بتدفق محدود للسلع والمساعدات، لكنها أبقت معبر رفح مغلقاً، وهو المعبر الوحيد للأفراد إلى مصر. وأعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها ستعيد فتح المعبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد "تقييم أمني".

