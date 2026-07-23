"رويترز": إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاداً إلى الحوثيين

- أرسلت إيران قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتاداً لصواريخ وطائرات مسيّرة إلى اليمن لتعزيز قدرات الحوثيين في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر. - تضمنت الرحلة الجوية من طهران إلى اليمن قيادات من الحرس الثوري وعتاداً عسكرياً، وتم تغيير وجهتها إلى ميناء الحديدة بعد هجوم على مطار صنعاء. - تصاعدت التوترات بعد استهداف الحوثيين ناقلتَي نفط سعوديتين، مما دفع التحالف العربي لحماية سفنه، وسط تحذيرات أممية من تأثير التصعيد على الملاحة الدولية.

مع اشتداد حدة التوتر بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والسعودية، وتصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، كشفت وكالة رويترز عن إرسال إيران قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتاداً لصواريخ وطائرات مسيّرة إلى اليمن هذا الشهر، في خطوة قالت إنها تشير إلى أن طهران تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وقالت أربعة مصادر مطلعة، بينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، إن إيران نقلت أفراداً من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 يوليو/ تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلامياً. وقال المصدران الإيرانيان للوكالة، إن الرحلة الجوية التي سيّرتها شركة "ماهان إير" الإيرانية أقلّت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة. والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين، لكن جرى تغيير وجهتها لميناء الحديدة على البحر الأحمر بعد تعرّض المطار لهجوم من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

قال مصدران إيرانيان إن رحلة جوية أقلّت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري وبينهم قيادات كبيرة

وقال أحد المصادر "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة"، مشيراً إلى أن إيران أرسلت أيضاً كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين. وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف أمنية. وأشارت "رويترز" إلى أنه لم يتسنَّ لها التواصل بعد مع وزارة الخارجية الإيرانية للحصول على تعليق، في حين لم يردّ مسؤولان من الحوثيين بعد على طلبات للحصول على تعليق.

تقارير عربية محاولة إيران كسر الحصار عن صنعاء: أبعد من مواجهة السعودية

وعاد اليمن إلى واجهة الاهتمام في المنطقة أخيراً، في خضم المواجهات الإيرانية مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما شرعت إيران في محاولة كسر الحصار المفروض على حلفائها الجوثيين في صنعاء، فأرسلت في الثالث من يوليو/ تموز الحالي أول طائرة ركاب لها إلى صنعاء، لتتمكن من الهبوط في العاصمة اليمنية، متجاهلة تحذيرات المقاتلات السعودية. وكانت هذه الرحلة التابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية، وهي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات، بعد فرض التحالف السعودي حصاراً على صنعاء، تقل عشرات اليمنيين المقيمين في إيران، فيما نُقل في المقابل عدد من مسؤولي سلطة الحوثيين إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. ثم عادت إيران، وأرسلت طائرة أخرى إلى صنعاء للمرة الثانية، إلا أن هجمات على المطار حالت هذه المرة دون هبوطها، لتنزل الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة.

ويأتي ما ذكرته "رويترز" بعيد إعلان الحوثيون، ليل الأربعاء - الخميس، استهداف ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، بعد يومين من إعلان الجماعة "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، في تصعيد جديد للتوترات بالمنطقة. وأعلنت قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، الأحد الماضي، أنها ستتولى حماية سفنها التجارية في الممرات البحرية الاستراتيجية، مؤكدة أنها "ستتعامل بحزم وقوة مع مصادر التهديد".

وتشهد المنطقة توتراً متزايداً منذ إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إجراءات مرتبطة باستئناف تصدير النفط وتشديد الرقابة على حركة الملاحة والطيران، وسط تحذيرات أممية متكررة من مخاطر اتساع دائرة التصعيد وتأثيره في الملاحة الدولية والتجارة العالمية.