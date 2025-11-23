"رويترز": أميركا بصدد إطلاق مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا

قال أربعة مسؤولين أميركيين لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المتعلقة بفنزويلا في الأيام المقبلة، في الوقت الذي تصعّد فيه الإدارة الأميركية ضغوطها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ولم يتسن لرويترز تحديد توقيت العمليات الجديدة أو نطاقها بدقة، ولا ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرارا نهائيا بالتحرك.

وانتشرت تقارير عن تحرك يلوح في الأفق في الأسابيع القليلة الماضية مع نشر الجيش الأميركي قوات في منطقة البحر الكاريبي وسط تدهور للعلاقات مع فنزويلا. وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه العمليات ستكون على الأرجح الجزء الأول من تحرك جديد يستهدف مادورو. وطلب المسؤولون الأربعة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية العمليات الأميركية الوشيكة.

وأحال البنتاغون أسئلة تتعلق بهذا الأمر إلى البيت الأبيض الذي لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق. وأحجمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) عن التعليق. ويقول مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، إن ترامب يسعى للإطاحة به لكن المواطنين والجيش في فنزويلا سيقاومون أي محاولة من هذا القبيل.

وعززت واشنطن انتشارها العسكري في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ أغسطس/ آب، في عملية يتمثل هدفها المعلن بمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وشملت شنّ ضربات على قوارب يُشتبه في أنها تستخدم في تهريب المخدرات، أدت إلى مقتل العشرات. لكن كراكاس تتهم واشنطن باستخدام المخدرات ذريعة "لفرض تغيير النظام" في فنزويلا والاستيلاء على نفطها. وأدت ضربات أميركية على قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً حتى الآن، بحسب واشنطن. وتصف كراكاس هذه الهجمات بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".

وتعتزم إدارة ترامب أيضاً تصنيف "كارتل الشموس" الذي تتهم مادورو بقيادته، منظمة إرهابية. ومن شأن ذلك أن يوفر أساساً قانونياً لأي عمل عسكري أميركي ضد فنزويلا. وكان مادورو قد أعلن، الجمعة، أنه أصدر تعليمات بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ في المنطقة المطلة على الساحل الكاريبي، رداً على تحركات عسكرية للولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون الرسمي الفنزويلي تصريحات صحافية لمادورو حول التدابير الدفاعية الجديدة عن العاصمة كاراكاس، وولاية لا غوايرا الواقعة على ساحل البحر الكاريبي. وأفاد مادورو بأنه أعطى تعليمات بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ في المناطق المذكورة، قائلاً: "توجد خطة دفاعية شاملة لكامل خط كاراكاس - لا غوايرا. لقد حددت بالتفصيل، شارعاً بشارع، وحياً بحيّ. ستكون جميع أنظمة الأسلحة الثقيلة والصواريخ في حالة جاهزية للعمل".

(رويترز، العربي الجديد)