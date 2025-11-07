"رويترز": أذربيجان لن ترسل قوات إلى غزة ما لم يتوقف القتال تماماً

قال مصدر في الحكومة الأذربيجانية لرويترز، اليوم الجمعة، إن أذربيجان لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ما لم يحدث وقف كامل للقتال هناك بين إسرائيل وحركة حماس. وقال المصدر "نحن لا نريد تعريض قواتنا للخطر. لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا توقف العمل العسكري تماماً". وفي إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، تجري الولايات المتحدة محادثات مع أذربيجان وإندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا بشأن مساهمات محتملة من تلك الدول في تأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار قوامها نحو 20 ألف جندي.

وأشار المصدر إلى أن أي قرار من هذا القبيل يجب أن يوافق عليه البرلمان الأذربيجاني، وقال رئيس لجنة الأمن في البرلمان إن اللجنة لم تتلق بعد أي مشروع قانون في هذا الشأن. وأحجم مسؤول في وزارة الخارجية الأذربيجانية عن التعليق على أسئلة مكتوبة من رويترز بشأن الظروف التي قد تشارك بموجبها بلاده في إرسال قوات لحفظ السلام.

وقال ترامب، أمس الخميس، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة "قريباً جداً"، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب للسلام. وأكد الرئيس الجمهوري خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى أن ذلك "سيحدث قريباً جداً. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع.

وقدّمت الولايات المتحدة، الأربعاء، لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. ويفوض مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قوة تحقيق الاستقرار "باستخدام كل التدابير اللازمة"، أي القوة إذا لزم الأمر، لتنفيذ تفويضها لتحقيق الاستقرار الأمني في غزة. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ دولاً عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصرّ على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني. واعترضت إسرائيل مراراً على نشر قوات تركية.

(رويترز، العربي الجديد)