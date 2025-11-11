رون ديرمر المقرب من نتنياهو يقدم استقالته من الحكومة

- استقالة رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب من نتنياهو، تأتي بعد خلافات حول صفقة تبادل محتجزين وقرار احتلال غزة، حيث رفض ديرمر الموافقة على صفقة جزئية. - ديرمر، الذي شغل سابقاً منصب السفير الإسرائيلي في واشنطن، لعب دوراً محورياً في العلاقات مع الإدارة الأميركية، وكان مبعوثاً خاصاً لنتنياهو في مهمات سياسية خارجية. - الخلافات مع نتنياهو برزت خلال اجتماع الكابينت، حيث أشار ديرمر إلى عدم وجود وقت كافٍ لإسرائيل للتفاوض على صفقة جزئية.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرّب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قدّم استقالته من الحكومة الإسرائيلية. ويُعدّ ديرمر إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في دائرة نتنياهو الضيقة، وسبق أن شغل منصب السفير الإسرائيلي في واشنطن، ولعب دوراً محورياً في العلاقات مع الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.

وخلال الانتخابات السابقة، لم يُرشح ديرمر لعضوية الكنيست نيابة عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، فيما عيّنه الأخير وزيراً للشؤون الاستراتيجية لما يتمتع به من علاقات مع الإدارة الأميركية، ومثّل نتنياهو مبعوثاً خاصاً في مهمات سياسية خارجية وإلى البيت الأبيض تحديداً، كما أنه عضو في الكابينت السياسي الأمني، وفي الكابينت المصغّر (أو ما يُعرف بالمطبخ الأمني)، وهي عضوية عادةً تُحصر في الوزراء. وفي وقت سابق، إثر الخلافات مع رئيس "الشاباك"، الذي غادر منصبه، رونين بار، عيّن نتنياهو ديرمر رئيساً لطاقم المفاوضات الإسرائيلي لبحث صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف الحرب على القطاع.

وسبق أن أعلن ديرمر عن عزمه الاستقالة، بعدما برزت بينه وبين نتنياهو "خلافات" خلال اجتماع للكابينت، اتخذ فيه نتنياهو قرار احتلال غزة ومخيّمات الوسط (كل قطاع غزة فعلياً)، وذلك بعدما طالب ديرمر بعدم الموافقة على صفقة تبادل محتجزين جزئية، خلافاً لموقف نتنياهو. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، حينها، أن ديرمر أشار في اجتماع الكابينت إلى أنه "ليس هناك وقت أمام إسرائيل للذهاب إلى صفقة جزئية".

ووفقاً لما نقلته القناة من وقائع الجلسة، فإن ديرمر قال إن "هناك احتمالاً كبيراً جداً لأن يطرح الوسطاء علينا صفقة جزئية يُفتتح على أساسها التفاوض، وأنا أقول إن هذا وقت لا نملكه، أيضاً من ناحية (الرئيس الأميركي، دونالد) ترامب لا يمكنه السماح باستمرار الحرب كل هذا الوقت، ومعنى ذلك أنه بافتراض أن المفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً، فلن نتمكن من السماح لأنفسنا بقبول صفقة جزئية".