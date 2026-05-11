- تشهد رومانيا أزمة سياسية عميقة مع تفكك الائتلاف الحاكم بسبب سياسات تقشفية، مما أدى إلى جمود سياسي وضغط شعبي لإجراء انتخابات مبكرة وسط انقسامات داخل المعسكر المؤيد لأوروبا. - صعود اليمين القومي بقيادة جورج سيميون يعكس الإحباط الشعبي من النخب التقليدية، مستفيداً من التضخم وتراجع القدرة الشرائية، مع التركيز على استعادة السيادة ورفض إملاءات بروكسل. - أثرت الحرب الأوكرانية على السياسة الرومانية، مع تعزيز موقعها الاستراتيجي ضمن الناتو وإعادة تعريف السيادة، مما أدى إلى انقسام داخل اليمين الأوروبي بين تيارات قومية وأطلسية.

تعيش رومانيا واحدة من أكثر لحظاتها السياسية حساسية منذ نهاية الحقبة الشيوعية، حيث لم تعد الأزمة الحالية مجرد خلافات حكومية عابرة، بل تحولت إلى اهتزاز عميق في بنية النظام السياسي نفسه، فبين انهيار التحالفات التقليدية، وصعود اليمين القومي، وتراجع الثقة بالمؤسّسات، تبدو البلاد أمام مرحلة انتقالية مفتوحة على كل السيناريوهات، بما فيها إعادة رسم الخريطة السياسية بالكامل.

أزمة حكم تكشف هشاشة النظام

بدأت الأزمة مع تفكك الائتلاف الحاكم في الأسبوع الماضي، بعد انسحاب الحزب الاجتماعي الديمقراطي احتجاجاً على سياسات تقشفية اتُخذت لمعالجة عجز مالي متفاقم يُعد من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي. هذا الانسحاب كشف هشاشة حكومة قائمة أساساً على توازنات غير مستقرة بين قوى وسطية متباينة، لتتسارع بعدها التطورات داخل البرلمان باتجاه تصويت بحجب الثقة وإضعاف الحكومة عملياً.

في الخلفية، لا تبدو الأزمة اقتصاديةً فحسب، بل سياسيةً في جوهرها. فالأحزاب التقليدية في رومانيا فقدت قدرتها على إنتاج أغلبية مستقرة، بينما تعمّقت الانقسامات داخل المعسكر المؤيد لأوروبا، ما جعل أي حكومة جديدة مهدّدة بالشلل منذ لحظة ولادتها. ورغم عدم وجود قرار نهائي حتّى الآن بشأن انتخابات مبكّرة (إذ كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات المقبلة في 2028)، فإنّ البلاد تعيش عملياً حالة جمود سياسي مفتوح بين خيار إعادة تشكيل حكومة هشة أو التوجه إلى صناديق الاقتراع تحت ضغط شعبي متزايد يطالب بحسم سريع.

صعود سيميون: غضب اجتماعي يتحول إلى قوة سياسية

في قلب هذا المشهد يبرز جورج سيميون، زعيم حزب "تحالف وحدة الرومانيين"، الذي نجح في تحويل حالة الإحباط الشعبي إلى قوة انتخابية صاعدة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه يقترب من 35% من نيّات التصويت، ما يجعله أكبر قوة سياسية منفردة في البلاد.

هذا الصعود يستند إلى ثلاث ركائز مترابطة: ارتفاع التضخم الذي يقترب من 10%، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتنامي الشعور بأنّ النخب التقليدية مسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة. هذه العوامل دفعت شريحة واسعة من الرومانيين نحو خطاب قومي يركز على "استعادة السيادة" ورفض ما يُوصف بـ"إملاءات بروكسل"، لكن هذا الخطاب لا يبقى اقتصادياً فحسب، بل يتوسع تدريجياً ليصبح مشروعاً سياسياً يعيد تعريف موقع رومانيا داخل الاتحاد الأوروبي وحدود استقلال قرارها الوطني.

يمين قومي بنكهة أطلسية

على خلاف نماذج اليمين الشعبوي في أوروبا الغربية، لا يتّخذ اليمين الروماني موقفاً متسامحاً مع روسيا، بل يقدم نفسه تياراً قومياً أطلسياً صريحاً، شديد العداء لموسكو. ويستند هذا التوجه إلى إرث تاريخي من التوتر مع روسيا، وإلى المخاوف المتصاعدة من الحرب في أوكرانيا المجاورة، والتي جعلت الأمن الإقليمي جزءاً مركزياً من الخطاب السياسي الداخلي.

وفي المقابل، لا يخفي سيميون رغبته في إعادة صياغة علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي، عبر رؤية تقوم على "سيادة وطنية قوية داخل أوروبا"، أقرب في روحها إلى منطق "أميركا أولاً" ولكن بصيغة أوروبية محافظة، تسعى إلى تقليص تدخل المؤسسات الأوروبية دون الخروج من الإطار العام للاتحاد.

كما يُنظر إلى سيميون بوصفه حليفاً أيديولوجياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد حظي بدعم من دوائر مرتبطة بحركة ماغا "MAGA" الأميركية (لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً). ويعكس هذا التقاطع تشابهاً في الخطاب السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بالسيادة الوطنية ومواجهة النخب الليبرالية. وفي المقابل، اتخذت كييف في 2024 قراراً بمنعه من دخول أوكرانيا بسبب ما وصفته بـ"أنشطة معادية ممنهجة"، وهو في الوقت نفسه ممنوع من دخول مولدوفا على خلفية تصريحات قومية مثيرة للجدل حول أراضٍ متنازع عليها.

هذا التناقض يجعل اليمين الروماني حالة خاصة داخل المشهد الأوروبي: فهو قومي متشدّد، لكنه في الوقت نفسه مؤيد قوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ما يضعه في موقع معقد بين بروكسل وواشنطن من جهة، وبين ضغوط المزاج الشعبي الداخلي من جهة أخرى، في مشهد سياسي مفتوح على احتمالات شديدة التقلب.

تقارير دولية إحياء خيار توحيد مولدوفا مع رومانيا: سؤال الهوية بزمن التحولات

الحرب الأوكرانية وإعادة صياغة السيادة

شكّلت الحرب في أوكرانيا نقطة تحوّل حاسمة في السياسة الرومانية، إذ وضعت البلاد في موقع استراتيجي على البحر الأسود، وجعلتها جزءاً أساسياً من منظومة دعم كييف لوجستياً وعسكرياً ضمن إطار حلف الناتو، لكن تداعيات الحرب تجاوزت البعد العسكري لتعيد تعريف مفهوم "السيادة" في أوروبا الشرقية، إذ لم يعد يقتصر على رفض نفوذ بروكسل، بل بات يرتبط أيضاً بالخوف من التهديد الروسي المباشر.

هذا التحول عمّق الانقسام داخل اليمين الأوروبي، بين تيارات قومية أطلسية تعتبر مواجهة موسكو أولوية أمنية، وأخرى أكثر تشكّكاً في جدوى دعم أوكرانيا واستمرار الاصطفاف الغربي. وهكذا، لم تعد الشعبوية الأوروبية كتلة واحدة، بل تحولت إلى مشهد متشظٍ يعاد تشكيله وفق اعتبارات الحرب والطاقة والأمن. في هذا السياق، تتبنّى رومانيا خطاباً قومياً صاعداً أكثر ميلاً إلى التحالف الأطلسي، بينما تتباين مواقف دول أخرى داخل المعسكر الشعبوي الأوروبي، ما يضعف فكرة "جبهة موحدة" لليمين القومي.

أما مستقبل رومانيا، فيتراوح بين حكومة وسطية هشة، أو صعود محتمل لليمين القومي بقيادة جورج سيميون، أو استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي المزمن. وفي كل الحالات، يبقى التحدي الأساسي هو تآكل الثقة بين المجتمع والنظام السياسي، في ظل أزمة تتجاوز حدود رومانيا لتعبّر عن تحولات أعمق في أوروبا نفسها.