رومانيا ترسل مقاتلات لمراقبة الأجواء بعد توغل جديد لمسيّرة

أرسلت رومانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي مقاتلات لمراقبة الأجواء، اليوم الأربعاء، بعد توغّل جديد لمسيّرة في أجوائها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. وأفادت الوزارة في بيان بأن "المسيّرة ظهرت بشكل متقطع على الرادار لمدة 12 دقيقة تقريباً"، بعد ضربات جوية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، مضيفة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات اصطدام لطائرة بالأرض".

وتم اختراق الأجواء الرومانية مرّات عدة، وسقطت شظايا مسيّرة في أراضيها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي الحادث الأخير، كانت مقاتلتان ألمانيتان منتشرتان في إطار مهمة "الناتو"، تراقبان الأجواء بعد منتصف الليل بقليل عند الحدود مع أوكرانيا، عقب الضربات الجوية الروسية، بحسب ما أفاد بيان وزارة الدفاع. وتم إرسال تحذير إلى هواتف سكان تولتشيا (جنوب شرق)، و"لعدة دقائق، رُصدت إشارة مسيّرة توغلت لمسافة ثمانية كيلومترات تقريباً في المجال الجوي الوطني" قبل أن تختفي عن الرادار.

وقالت الوزارة إن المسيّرة ظهرت مرّة أخرى "بشكل متقطع على الرادار لمدة 12 دقيقة تقريباً"، فيما أُرسل تحذير أيضاً إلى سكان منطقة غلاتس (جنوب شرق)، وأوضحت أنه "تم إرسال طائرتين أخريين من طراز إف-16 تابعتين لسلاح الجو الروماني" لمراقبة الأجواء، مضيفة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات اصطدام لطائرة بالأرض"، وتابعت أن "فرقاً من المتخصصين مستعدة لبدء عمليات البحث على الأرض".

وأمرت رومانيا، الاثنين، بإخلاء قريتين في أول عملية إخلاء من نوعها في البلاد نتيجة حرب أوكرانيا، بعدما تسبّب هجوم بمسيرة روسية عبر نهر الدانوب في أوكرانيا المجاورة باحتراق سفينة كانت تحمل غاز البترول المسال. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نددت رومانيا بشدة بخرق مسيّرة روسية مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا، معتبرة أن تحركات موسكو تمثل "تحدياً جديداً" لأمن البحر الأسود، بعد أيام من خرق مسيّرات روسية أجواء بولندا.

(فرانس برس، العربي الجديد)