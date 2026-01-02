- في عام 2025، حققت روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا تجاوزت تلك التي حققتها في أي عام منذ بدء الحرب، باستثناء عام 2022، حيث سيطرت على أكثر من 5600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية. - رغم المكاسب الروسية، تتهم كييف موسكو بإفشال الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع استمرار القصف الروسي المكثف وتراجع القوات الأوكرانية. - سياسياً، حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط لإنهاء القتال، لكن دون تحقيق تنازلات من الكرملين، الذي يطالب بانسحاب كييف من دونباس مقابل السلام.

سجّلت روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا خلال عام 2025 تجاوزت تلك التي حققتها في أي عام منذ بدء الحرب، باستثناء عام 2022، وفق تحليل نشرته وكالة فرانس برس الجمعة، في وقت تتهم فيه كييف موسكو بعدم إبداء رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، معتبرة أنها تتعمّد إفشال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال، على أمل انتزاع مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وبحسب التحليل، سيطر الجيش الروسي، المتفوق عديداً وعتاداً على نظيره الأوكراني، على أكثر من 5600 كيلومتر مربع، أي نحو 0.94% من الأراضي الأوكرانية خلال عام 2025، استناداً إلى بيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب المتعاون مع مشروع التهديدات الخطيرة.

وتشمل هذه المساحات مناطق تقول كييف ومحللون عسكريون إنها خاضعة لسيطرة روسيا، إضافة إلى مناطق أعلن الجيش الروسي السيطرة عليها رسميا. وتُعد هذه المكاسب أكبر من تلك التي حققها الجيش الروسي في عامي 2023 و2024 مجتمعين، رغم أنها تبقى أقل بكثير من نحو 60 ألف كيلومتر مربع سيطر عليها في العام الأول من الغزو.

وحقق الجيش الروسي أكبر تقدّم له خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بسيطرته على نحو 701 كيلومتر مربع، في حين كانت المساحة التي سيطر عليها في ديسمبر/ كانون الأول، والبالغة 244 كيلومتراً مربعاً، الأصغر منذ مارس/ آذار، بحسب البيانات نفسها. وتعرّضت أوكرانيا، خلال عام 2025 لضغوط ميدانية كبيرة بفعل القصف الروسي المكثف، إلى جانب تراجع متواصل لقواتها على الأرض، ما أدى إلى خسارة أراض لصالح الجيش الروسي.

وفي السياق السياسي، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع الطرفين في محاولة لوضع حد للقتال، غير أنه لم يتمكن حتى الآن من انتزاع تنازلات من الكرملين، الذي يسيطر على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، ويطالب بانسحاب كييف من منطقة دونباس الشرقية مقابل التوصل إلى اتفاق سلام.

(فرانس برس)