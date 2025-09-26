- طلبت روسيا والصين من مجلس الأمن الدولي التصويت على تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، في محاولة لإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامجها النووي. - من المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد اتهامها بانتهاك اتفاق 2015، وتحتاج الموافقة على التأجيل إلى تسعة أصوات مؤيدة في مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو من قبل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. - عرضت الترويكا الأوروبية تأجيلاً لمدة ستة أشهر إذا سمحت إيران بدخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

قال دبلوماسيون إن روسيا والصين طلبتا من مجلس الأمن الدولي التصويت غدا الجمعة على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران ستة أشهر. ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الجمعة (00:00 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما، متهمة طهران بانتهاك اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية ويهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ويحتاج صدور قرار في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً إلى تسعة أصوات مؤيّدة على الأقل وعدم استخدام بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وتحاول إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات وإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامج طهران النووي.

وقال دبلوماسيون اليوم الخميس إن احتمالات تجنب إعادة فرض العقوبات دون اتفاق بين إيران والأوروبيين ضئيلة. وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيلا يصل إلى ستة أشهر، من أجل إتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل حول برنامج طهران النووي، إذا سمحت إيران بدخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

(رويترز)