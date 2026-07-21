روسيا وإيطاليا تتبادلان طرد دبلوماسيين على خلفية اتهامات بالتجسّس

- أعلنت روسيا طرد دبلوماسيين إيطاليين كرد فعل على طرد إيطاليا لموظفي السفارة الروسية بتهمة التجسس، مما يعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين. - انتقد وزير الخارجية الإيطالي القرار الروسي واعتبره انتقامياً، مؤكداً أن روما استندت إلى أدلة على تورط الدبلوماسيين الروسيين في أنشطة استخباراتية تضر بالأمن القومي. - تأتي الخطوة الإيطالية بعد توقيف عنصرين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة التعاون مع موسكو، مما يبرز تعقيدات العلاقات بين البلدين في ظل اتهامات بالتجسس.

أعلنت روسيا اعتبار دبلوماسيَّين إيطاليَّين شخصَين غير مرغوب فيهما، في خطوة وصفتها بأنها رد بالمثل على قرار روما طرد اثنين من موظفي السفارة الروسية، على خلفية اتهامات بالتجسّس. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها أبلغت القائم بالأعمال الإيطالي المؤقت جيوفاني سكوبا بقرار اعتبار فيتوريو باريللا، الملحق المساعد للشؤون الدفاعية في السفارة الإيطالية، والملحق دافيد دابريل، شخصَين غير مرغوب فيهما، مطالبة إياهما بمغادرة الأراضي الروسية مع عائلتيهما خلال ثلاثة أيام.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القرار يأتي "إجراءً جوابياً" على خطوة مماثلة اتخذتها إيطاليا في وقت سابق من الشهر الجاري. وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، أنطونيو تاياني، أعلن في 9 يوليو/تموز طرد ملحقَين عسكريَّين من السفارة الروسية في روما، قال إنهما ضُبطا أثناء ممارسة "أنشطة تجسّس" تضر بالأمن القومي الإيطالي، ومنحتهما السلطات ثلاثة أيام لمغادرة البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الحرب الهجينة" التي اتهمت بها روسيا من قبل وزير الدفاع الإيطالي؟ ما هي المعلومات المحددة التي كان الدبلوماسيان الروسيان يجمعانها، وفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وانتقد تاياني القرار الروسي، معتبراً أنه "عمل انتقامي صارخ"، مؤكداً أن روما اتخذت قرارها استناداً إلى ما وصفه بأدلة على تورط الدبلوماسيين الروسيين في أنشطة استخباراتية. من جانبه، قال السفير الروسي في روما، أليكسي بارامونوف، إن وزارة الخارجية الإيطالية تسعى إلى الحد من نفوذ روسيا عبر طرد أكبر عدد ممكن من الدبلوماسيين الروس، معتبراً أن هذا الهدف "مستحيل". وكانت وزارة الخارجية الروسية قد توعدت، عقب القرار الإيطالي، باتخاذ "رد مناسب".

اقتصاد دولي إيطاليا تدفع فاتورة الحرب... ارتفاع تكاليف الطاقة يهدد اقتصاد روما

وجاءت الخطوة الإيطالية بعد يومين من توقيف عنصرَين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة التعاون مع موسكو، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أحد العنصرَين الروسيَّين، على الأقل، كان يجمع مقابل المال معلومات تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي الفرنسية الإيطالية "سامب/تي" وصواريخ "أستر" المرسلة إلى أوكرانيا، إضافة إلى معلومات بشأن مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلغاريا، وشركة "أفيو" الإيطالية المتخصّصة في إنتاج محركات الطائرات المسيّرة والصواريخ فرط الصوتية. وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتو، إن القضية "ليست سوى الجزء الظاهر من الموضوع"، متهماً موسكو بشنّ "حرب هجينة" ضد بلاده.

(رويترز، العربي الجديد)