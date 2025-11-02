روسيا: هجوم أوكراني بالمُسيّرات يلحق أضرارا بميناء توابسي

- تعرضت ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي بجنوب روسيا لأضرار واشتعال النيران نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المُسيّرة، مما أدى إلى إجلاء الطاقم وتضرر الهيكل العلوي للناقلة. - يُعتبر ميناء توابسي منفذاً رئيسياً للمنتجات الروسية الخام والمكررة، واستهدافه بالطائرات المُسيّرة الأوكرانية يهدد تدفق الصادرات الروسية للأسواق العالمية. - كثفت كييف هجماتها على البنية التحتية الروسية لاستنزاف إمدادات الوقود وتعطيل اللوجستيات العسكرية، بينما تضررت مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى دون وقوع إصابات.

قالت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا اليوم الأحد إن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المُسيّرة. وقالت إدارة المنطقة عبر تطبيق تيليغرام "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي، ما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة". وأضافت "اندلع حريق على متن الناقلة وجرى إجلاء الطاقم".

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية ومصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات هذا العام. وتعد المحطة منفذا جنوبيا رئيسيا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.

وكثفت كييف هجماتها على المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب الروسية في الأشهر الأخيرة لاستنزاف إمدادات الوقود، وتعطيل اللوجستيات العسكرية، ورفع تكاليف الحرب، في حملة تقول إنها رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأعلنت إدارة كراسنودار أن مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى تضررت أيضا. وتسبب حطام طائرة مسيرة أيضا في أضرار بمبنى سكني في قرية سوسنوفي، الواقعة على مشارف توابسي. وأضافت الإدارة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. كما لحقت بعض الأضرار الطفيفة بمحطة السكك الحديدية في توابسي.

بالمقابل، قال القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية فلاديسلاف هايفانينكو إن هجوما روسيا أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين واشتعال النيران في متجر بالمنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا أمس السبت.

وكتب هايفانينكو على تطبيق تيليغرام أن المتجر دُمّر وتضررت سبعة مساكن في الهجوم الذي وقع في ساماريفسكي خارج دنيبرو، المدينة الرئيسية في المنطقة. وقالت هيئة البث العامة الأوكرانية إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح. وأظهرت صور على الإنترنت حريقا كبيرا وسط أكوام من الأنقاض. وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصا قُتل في هجوم على بلدة مارهانيتس الواقعة في جنوب دنيبروبيتروفسك.

(رويترز، العربي الجديد)