روسيا "لم تتلقَ" أي توضيح من أميركا بشأن تصريحات التجارب النووية

- روسيا تطالب بتوضيح من الولايات المتحدة بشأن تصريحات ترامب حول استئناف التجارب النووية، حيث لم يتضح ما إذا كانت تشمل تفجيرات نووية أو اختبارات صواريخ نووية. - الكرملين يؤكد عدم إصدار بوتين أي أوامر لبدء التجارب النووية، مشددًا على ضرورة تقييم جدواها والتزام روسيا بحظر التجارب النووية، مع التحذير من الرد في حال انتهاك دول أخرى للالتزامات. - موسكو تعبر عن رغبتها في إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعًا، مشيرة إلى أن الجمود الحالي في الأزمة ليس بسببها، بل بسبب أوكرانيا.

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتلقَ أي توضيح من الولايات المتحدة بشأن التصريحات المتعلقة باستئناف محتمل للتجارب النووية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، الجيش الأميركي باستئناف فوري لعملية اختبار الأسلحة النووية. لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد اختبار الصواريخ ذات القدرة النووية، أم استئناف التجارب التي تنطوي على تفجيرات نووية، وهو أمر لم تقم به الولايات المتحدة ولا روسيا منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقالت موسكو إنها ترغب في أن توضح واشنطن الموقف.

ورداً على سؤال حول هذه المسألة اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، إنّ موسكو لم تتلق بعد أي توضيح من الجانب الأميركي بشأن نوعية الاختبارات التي كان يقصدها ترامب. وأكد بيسكوف، أول من أمس الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تعليمات للبدء في إعداد التجارب النووية، ويتعين أولاً تقييم جدواها.

وقال بيسكوف "لم يصدر الرئيس أي أوامر ببدء الاستعدادات. أولاً، علينا أن نفهم ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بذلك. يجب أن يكون هذا القرار جاداً للغاية، ومبرراً، ومدروساً بعناية. سيعمل خبراؤنا على ذلك الآن"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف بيسكوف أن "بوتين أكد مراراً وتكراراً أن روسيا ملتزمة بالتزاماتها بحظر التجارب النووية". وأوضح بيسكوف أنه "إذا فعلت دولة أخرى ذلك (انتهكت دولة أخرى التزاماتها بحظر التجارب النووية)، فسيتعين علينا القيام بذلك من وجهة نظر الحفاظ على التكافؤ".

وأمس الاثنين، قال الكرملين إنه يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لكن جهود حل الأزمة تعثّرت. وصرّح بيسكوف بذلك رداً على تصريح أدلى به الرئيس الأميركي يوم الجمعة قال فيه "أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل غير البعيد"، وذلك خلال اجتماع مع رئيس وزراء المجر.

وأعاد بيسكوف في إفادة صحافية التأكيد على موقف الكرملين، المتمثل في أن الحرب يمكن أن تنتهي بمجرد أن تحقق روسيا أهدافها، مع تفضيل تحقيق ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وقال: "لكن الأمر معلّق حالياً، والأوضاع تتسم بالجمود. وهذا ليس بسببنا"، ملقياً بمسؤولية ذلك على أوكرانيا.

(رويترز، العربي الجديد)