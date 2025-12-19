روسيا: لا مؤشرات على أن الناتو مستعد للتخلي عن مسار المواجهة

- أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا لا ترى استعداد الناتو لتغيير نهجه التصادمي، مشيراً إلى سياسة "الباب المفتوح" للحلف وتأثير الاستراتيجية الأمنية الأمريكية على توسع الناتو. - أشار مسؤول روسي إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى تحالف عسكري سياسي، مع تعزيز القدرات الدفاعية، مؤكداً انفتاح روسيا على الحوار إذا تم التخلي عن المواقف المعادية. - أعلن الرئيس بوتين عن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا واستعداد روسيا لإنهاء النزاع سلمياً، منتقداً محاولات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن بلاده لا ترى حالياً أي مؤشرات على أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مستعد لإعادة النظر في مسار المواجهة مع روسيا. وقال غروشكو، لوكالة أنباء "نوفوستي" الحكومية، اليوم الجمعة: "لا نرى، في هذه المرحلة، أي مؤشرات على أن الحلف يعتزم إعادة النظر في نهجه التصادمي تجاه روسيا، أو الانخراط في حوار حول قضايا الأمن الإقليمي قائم على الاحترام ومراعاة المصالح المشتركة، فضلاً عن مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "إذا كان الحلف مستعداً لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فهو يعلم أين يجدنا"، موضحاً أن بلاده تعتقد أن استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة يجب أن تؤثر على التوسع اللامتناهي للحلف. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن قيادة حلف شمال الأطلسي تستشهد بمعاهدة واشنطن، التي تحدد سياسة "الباب المفتوح" للحلف، وتعتبر أن أي دولة أوروبية أخرى يمكنها الانضمام إلى صفوف حلف شمال الأطلسي، لافتاً إلى أن جميع القرارات في الحلف تُتخذ بالتوافق، حيث يُؤخذ في الاعتبار رأي الدول الأعضاء المعارضة، لا سيما عندما يتعلق الأمر برأي بالغ الأهمية كالولايات المتحدة. وأعرب عن أمل بلاده في تأثير الرؤية الاستراتيجية الجديدة لواشنطن على عملية التوسع المستمرة للحلف.

من جانبه، اتهم مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، الاتحاد الأوروبي بأنه يتحول بشكل متسارع إلى تحالف عسكري سياسي للمواجهة على حساب التنمية الاقتصادية المستقرة. وقال ماسلينيكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الجمعة: "نلاحظ تحولاً سريعاً للاتحاد الأوروبي إلى تحالف عسكري سياسي للمواجهة، إذ يتم تعزيز القدرات الدفاعية بوتيرة قسرية على حساب التنمية الاقتصادية المستقرة"، موضحاً أن قيادات المؤسسات الأوروبية تسعى بكل السبل إلى الاستحواذ على صلاحيات التخطيط العسكري السياسي، والتي تُعد حصرًا من اختصاص الدول الأعضاء.

وأضاف ماسلينيكوف: "نشهد حملة منظمة لتشكيل الرأي العام داخل دول الاتحاد الأوروبي بشأن حتمية حدوث مواجهة مباشرة مع روسيا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة"، مؤكداً أن بلاده منفتحة على الحوار في حال التخلي عن المواقف المعادية لروسيا. وأشار مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية إلى أن "قيادة حلف ناتو تواصل التأكيد أن روسيا ستظل التهديد الرئيسي للأمن حتى بعد تسوية الأزمة الأوكرانية"، مشدداً على أن بلاده مستعدة لحوار يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، ومبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة.

بوتين: أوكرانيا غير مستعدة للسلام

من جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيدا بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي مؤخرا. وقال بوتين أثناء مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو اليوم الجمعة إن "قواتنا تتقدم على طول خط التماس بأكمله.. العدو يتراجع في كل الاتجاهات". وبشأن المفاوضات، قال بوتين إن موسكو لا تعتقد أن ⁠أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام. وأضاف ⁠أن ‍روسيا "مستعدة وراغبة" في إنهاء النزاع في ​أوكرانيا سلميا، استنادا إلى المبادئ التي ‌قال إنه حددها ⁠في ‌وزارة الخارجية في عام 2024.

ووصف بوتين محاولة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة من جانب الاتحاد الأوروبي بأنها سرقة، مضيفا أن روسيا ستدافع عن مصالحها أمام المحاكم في المقام الأول بشأن أصولها المجمدة.

ولفت في شأن آخر، إلى أن "روسيا لا تزال تفتقر إلى الطائرات المسيرة الثقيلة، لكنها مشكلة سيتم حلها"، مبينا أن أكثر من 400 ألف شخص وقعوا عقودا مع القوات المسلحة الروسية في عام 2025. وأضاف أن "عدد الروس الراغبين في الخدمة في مجال الطيران المسير كبير لدرجة أن وزارة الدفاع اضطرت للإعلان عن مسابقة".

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس السابق لروسيا (2008- 2012)، دميتري ميدفيديف، قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية بأنها "اجتماع لصوص". وقال ميدفيدف، اليوم على قناته الخاصة في "تليغرام": "إن أوروبا لم تتخل عن خططها لسرقة الأصول الروسية، لكنها تلتزم الصمت" مؤقتاً بشأن هذه القضية. وتسبق تصريحات المسؤولين الروس المؤتمر الصحافي السنوي الكبير المُدمج مع برنامج "الخط المباشر"، الذي يعقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، لاستعراض حصاد العام والإجابة على استفسارات المواطنين وأسئلة الصحافيين. ووفق بيان للكرملين، سيُعقد المؤتمر في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت موسكو بحضور صحافيين من وسائل إعلام محلية وأجنبية، بما في ذلك من دول مُصنفة روسياً بأنها "غير صديقة" لفرضها عقوبات على خلفية اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

في سياق آخر، أعلنت كييف الجمعة أنها تسلمت من روسيا رفات أكثر من ألف شخص تقول موسكو إنهم جنود أوكرانيون قتلوا في المعارك مع الجيش الروسي. وأفاد بيان لـ"مقر التنسيق للتعامل مع أسرى الحرب" التابع لكييف "اليوم، شهد عملية استعادة. 1003 جثث يدعي الجانب الروسي بأنها لجنود أوكرانيين أعيدت إلى أوكرانيا".