قررت المحكمة العليا الروسية، اليوم الخميس، تصنيف "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسسه المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني منظمة "إرهابية"، مرجعة ذلك إلى أن أعمال المنظمة، المسجّلة حالياً بوصفها شخصية اعتبارية في الولايات المتحدة، ترمي إلى "ترويج الإرهاب وتبريره ودعمه"، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فوراً.

ورأت المحكمة العليا أنّ المنظمة يديرها المعارض السياسي ليونيد فولكوف، أحد أبرز أنصار نافالني، والذي تصنّفه وزارة العدل الروسية "عميلاً للخارج"، وأنه يرتكب باسم الصندوق "جرائم" منصوصاً عليها في المواد 205.2 ("الدعوة العلنية إلى الإرهاب") و282.1 ("تنظيم جماعة متطرفة") و282.3 ("تمويل النشاط المتطرف") من القانون الجنائي الروسي. وبذلك، قبلت المحكمة الدعوى التي رفعتها النيابة العامة، وحظرت أنشطة "صندوق مكافحة الفساد" وفروعه داخل روسيا.

وكانت المحكمة العسكرية الثانية في الدائرة الغربية الروسية قد أصدرت، في يونيو/ حزيران الماضي، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 18 عاماً بحق فولكوف، على خلفية تهم تتعلق بـ"التطرف" ونشر "أخبار كاذبة" حول الجيش الروسي. وترأس فولكوف "صندوق مكافحة الفساد" بين عامي 2021 و2023، إلا أنه استقال لاحقاً إثر فضيحة توقيعه خطاباً موجهاً إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة برفع العقوبات عن الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان، مالك أكبر مصرف روسي خاص "ألفا بنك".

تشكيك مستمر في أسباب وفاة نافالني

يُذكر أن نافالني الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أبرز وجوه المعارضة "غير النظامية" في روسيا، تُوفّي في الإصلاحية رقم 3 "الذئب القطبي" ذات النظام الخاص (الأكثر تشدداً) في بلدة خارب بأقصى شمال روسيا، في 16 فبراير/ شباط 2024. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات آنذاك أن المعارض نافالني أصيب بوعكة صحية وأُغمي عليه في أثناء جولة قبل أن يفشل الأطباء في إنعاشه. وجاء في شهادة الوفاة أنه توفي لـ"أسباب طبيعية"، وسط تشكيك المعارضة الروسية في الرواية الرسمية وترجيحاتها بأن السلطات شدّدت ظروف سجنه بشكل متعمّد بهدف القضاء عليه.