- أكد وزير الخارجية الأوكراني استخدام روسيا لصاروخ كروز 9 إم 729 في هجماتها على أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. طلبت أوكرانيا صواريخ توماهوك لتعزيز دفاعاتها. - أبدت روسيا استعدادها لتسوية النزاع عبر المفاوضات، حيث اقترحت تنظيم هدن إنسانية وتبادل الأسرى، لكن غياب الإرادة السياسية لدى كييف يعوق التقدم. - شنت روسيا هجمات على مدينة سومي، مما أدى إلى إصابة 11 شخصاً واستهداف منشآت الطاقة، مما تسبب في انقطاع الكهرباء. دعت أوكرانيا إلى تشديد العقوبات على موسكو.

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن روسيا هاجمت بلاده في الأشهر القليلة الماضية بصاروخ كروز، الذي دفع تطويره سراً، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانسحاب من معاهدة مع موسكو للحدّ من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتُعدّ تصريحات الوزير أول تأكيد بأن روسيا استخدمت الصاروخ 9 إم 729 الذي يُطلق من الأرض في القتال بأوكرانيا أو في أي مكان آخر. وقال مسؤول أوكراني كبير آخر لوكالة رويترز، إن روسيا أطلقت الصاروخ على أوكرانيا 23 مرة منذ أغسطس/ آب. وذكر أن أوكرانيا سجلت أيضاً إطلاق روسيا الصاروخ 9 إم 729 مرتين في عام 2022.

ولم تردّ وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب مكتوب للتعليق. وتسبب الصاروخ 9 إم 729 في انسحاب الولايات المتحدة في عام 2019 من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. وقالت واشنطن إن الصاروخ ينتهك المعاهدة، ويمكنه التحليق لمسافة تتجاوز الحد المسموح به وهو 500 كيلومتر، لكن روسيا نفت ذلك. ووفقا لموقع "ميسايل ثريت" الإلكتروني التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يصل مدى الصاروخ، الذي يمكن أن يحمل رأسا نوويا أو تقليديا، إلى 2500 كيلومتر. وقال مصدر عسكري إن الصاروخ 9 إم 729 الذي أطلقته روسيا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول حلّق لمسافة 1200 كيلومتر حتى ارتطم في أوكرانيا.

وذكر سيبيها في تصريحات مكتوبة أن "استخدام روسيا للصاروخ 9 إم 729 المحظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ضد أوكرانيا في الشهور الماضية يدل على أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يحترم الولايات المتحدة وجهود الرئيس ترامب الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا". وقال لـ"رويترز" إن أوكرانيا تؤيد مقترحات ترامب للسلام، وإنه تتعين ممارسة أقصى درجات الضغط على روسيا لدفعها إلى السلام. وأضاف أن تعزيز قوة أوكرانيا النارية بعيدة المدى سيساعد في إقناع روسيا بإنهاء الحرب.

وطلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ توماهوك بعيدة المدى التي لم تكن محظورة بموجب المعاهدة لأنها كانت تطلق من البحر فقط في ذلك الوقت. وتقول روسيا إن هذا سيكون تصعيداً خطيراً. وقال محللون عسكريون من الغرب إن استخدام روسيا للصاروخ 9 إم 729 يوسع ترسانتها من الأسلحة بعيدة المدى لضرب أوكرانيا، ويتماشى مع نمط إرسالها إشارات تهديد لأوروبا في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تسوية سلمية.

واختبرت روسيا صاروخ كروز بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية الأسبوع الماضي. وقالت يوم الأربعاء إنها اختبرت الطوربيد بوسيدون الذي يعمل أيضاً بالطاقة النووية. ولم يردّ البيت الأبيض على أسئلة عن استخدام روسيا للصاروخ 9 إم 729. وأمر ترامب الجيش الأميركي أمس الخميس، باستئناف اختبار الأسلحة النووية، مشيراً إلى "برامج دول أخرى للتجارب".

انفتاح روسي على تسوية للنزاع في أوكرانيا

في سياق آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، الجمعة، أن موسكو منفتحة على تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى توافر كل الشروط اللازمة لاستئناف مسار المفاوضات في إسطنبول. وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "روسيا منفتحة على التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية وعلى مواصلة المفاوضات المباشرة مع ممثلي كييف. وقد أكد الجانب التركي مرارًا استعداده لتوفير منصة إسطنبول لاستضافة هذه المحادثات، وبالتالي فإن جميع الظروف متاحة لاستئناف المسار، باستثناء غياب الإرادة السياسية لدى كييف".

وأضاف غالوزين أن جميع المقترحات التي قدمها الوفد الروسي في إسطنبول ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، بما في ذلك "تنظيم هدن إنسانية محدودة على خطوط التماس، وتبادل الأسرى والجثامين، وإعادة المدنيين، وإنشاء ثلاث مجموعات عمل، وتوقيع مذكرات حول مبادئ التسوية السلمية". وأشار إلى أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على هذه النقاط ومناقشة أي مبادرات مضادة قد تطرحها كييف.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن عمليات تبادل للأسرى وتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين، كما تبادل الطرفان مشاريع مذكرات بشأن تسوية النزاع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو لبحث الجوانب السياسية للتسوية والعمل ضمن أي صيغة تفاوضية، مشيرًا إلى أن كييف لم ترد حتى الآن على مقترح روسي بتشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية الذي طُرح في مفاوضات إسطنبول عام 2022.

11 إصابة بهجوم روسي على مدينة سومي

ميدانياً، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن روسيا شنّت هجوماً ليلياً على مدينة سومي شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة 11 من السكان بينهم أربعة أطفال. وتقع منطقة سومي على الحدود مع روسيا، وتتعرض باستمرار لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ. وقالت خدمات الطوارئ عبر تطبيق "تليغرام" إن روسيا قصفت مبنى سكنياً متعدد الطوابق، ومنازل، ومرافق البنية التحتية.

وقال حاكم المنطقة إيهور كالتشينكو إن روسيا هاجمت مستودعاً للسكك الحديدية، ودمّرت عدة عربات وألحقت أضراراً بالمباني. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 130 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. وقال البيان: "بين الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول والساعة 8:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمّرت 130 طائرة مسيّرة أوكرانية"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان: "تم إسقاط 31 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيغ، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بالإضافة لتدمير تسع طائرات مسيّرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل".

ومساء الخميس، شنّت روسيا هجوما واسعا جديدا على مواقع للطاقة في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم فتاة صغيرة وتسبب بانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الهجمات، قائلا إن "العدو استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا من أنواع مختلفة" لضرب "منشآت طاقة ومنازل عادية" في عشر مناطق من أوكرانيا. ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات على موسكو، قائلا: "نعتمد على أميركا وأوروبا ودول مجموعة السبع في عدم تجاهل نية موسكو تدمير كل شيء".

وأشار زيلينسكي إلى أن "شخصين فارقا الحياة للأسف" في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد حيث قُصفت مبانٍ سكنية. وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة منطقة فينيتسا في وسط البلاد الغربي عن وفاة طفلة تبلغ سبع سنوات في المستشفى متأثرة بإصابتها في القصف وجرح أربعة أشخاص. وقال مكتب المدعي العام في منطقة خيرسون إن شخصا قُتل صباحا عندما هاجمت روسيا قرى "باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وطائرات مسيّرة من أنواع مختلفة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما "واسع النطاق" استهدف "منشآت عسكرية صناعية" و"البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها"، بالإضافة إلى "مطارات عسكرية". ويشنّ الجيش الروسي الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع العام 2022، حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء. كما قالت روسيا إنها سيطرت على قريتين أخريين في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث تخسر قوات كييف مواقع لها منذ أشهر، وهما سادوفيه في منطقة خاركيف وكراسنوغيرسك في منطقة زابوريجيا.

وأفادت "دتيك" (DTEK)، أكبر شركة طاقة أوكرانية خاصة، بأن محطات الطاقة الحرارية "تضررت بشدة" في مناطق عدة. وقال رئيس الشركة مكسيم تيمشينكو عبر منصة إكس، إن "هذا الهجوم يوجه ضربة قاسية لجهودنا للحفاظ على إمدادات الطاقة هذا الشتاء". كذلك، أعلنت شركة "أوكرينيرجو" للطاقة المملوكة للدولة في البداية عن انقطاعات طارئة للتيار في معظم المناطق في الصباح الباكر، قبل أن تنتقل إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لاستعادة التوازن بين إنتاج الشبكة واستهلاكها.

وفي مدينة زابوريجيا، أدى الهجوم أيضا إلى إصابة 17 شخصا، "من بينهم طفلة تبلغ عامين"، وفق رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف على تطبيق تليغرام. وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في المدينة مبنى سكنيا مدمرا وعمال إنقاذ يزيلون الأنقاض، بينما كان السكان يقيّمون الأضرار. وأفادت السلطات بأن القصف أسفر أيضا عن إصابة أربعة بالغين في منطقة فينيتسا وشخص خامس في منطقة كييف. وسمع مراسلون لوكالة فرانس برس في كييف صوت مسيّرات روسية تحلق فوق العاصمة خلال الليل.

(رويترز، قنا، فرانس برس، العربي الجديد)