روسيا تنفي تورطها في قصف مبنى السفارة القطرية بكييف

- نفت روسيا تورطها في قصف السفارة القطرية في كييف، مؤكدة أن الأضرار نتجت عن سوء عمل نظام الدفاع الجوي الأوكراني، وأنها لم تستهدف أي مواقع قريبة من السفارة. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن طائرة مسيّرة روسية تسببت في الأضرار، مشيراً إلى دور قطر في الوساطة لتبادل الأسرى، بينما دعا وزير الخارجية الأوكراني دول الخليج للرد دبلوماسياً. - أعربت قطر عن أسفها للأضرار، مؤكدة سلامة الدبلوماسيين، ودعت لحماية البعثات الدبلوماسية، مجددة دعمها للحوار لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

نفت روسيا تورطها في قصف ألحق أضراراً بمبنى السفارة القطرية في العاصمة الأوكرانية كييف. وشددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، على أن مبنى السفارة القطرية في كييف تعرض لأضرار نتيجة لما وصفته بسوء عمل نظام الدفاع الجوي الأوكراني. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أكد البيان أن الجيش الروسي لم يستهدف أية مواقع بالقرب من مقر البعثة الدبلوماسية القطرية في كييف.

وذكر أنه "لم يسبق أن استهدفت القوات المسلحة الروسية البعثات الدبلوماسية. كما لم تكن هناك أهداف محددة بالقرب من البعثة الدبلوماسية القطرية، وكل ذلك يدل على سوء عمل نظام الدفاع الجوي الأوكراني، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمبنى السفارة". ورفضت الخارجية الروسية اتهام جهات أوكرانية لها بالتورط في الهجوم، مؤكدة أن موسكو تعتبر الدوحة شريكاً في غاية الأهمية والأولوية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن طائرة مسيّرة روسية ألحقت أضراراً بمبنى السفارة القطرية في العاصمة كييف في أثناء هجمات على أوكرانيا خلال الليل. وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام أنّ قطر تساعد على التوسّط في محادثات مع روسيا بشأن تبادل أسرى الحرب.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، على "إكس"، إنّ "الضربة الروسية تعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا، وتذكيراً بأنّ الوحشية الروسية لا تعرف حدوداً. ونحن على أتمّ الاستعداد لتقديم كلّ الدعم اللازم لزملائنا القطريين"، كما دعا دول الخليج إلى "الردّ عبر القنوات الدبلوماسية وعلناً على تصرفات روسيا غير المسؤولة والخطيرة".

وأعربت دولة قطر عن "أسفها البالغ لتعرّض مبنى سفارتها لدى أوكرانيا لأضرار جرّاء قصف العاصمة كييف"، مؤكّدة في الوقت نفسه أنه "لم يتعرّض أيٌّ من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأيّ سوء"، وفق بيان لوزارة الخارجية. وشدّدت الوزارة على "ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقارّ المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات الأزمات، وتوفير الحماية لمنسوبيها بموجب القانون الدولي، مجدّدة تأكيد "موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والوسائل السلمية، ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد".

واعتبرت أوكرانيا، الجمعة، أنّ الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت أراضيها، بما في ذلك استخدام صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي الذي أصاب غرب البلاد، تشكّل "تهديداً خطيراً" لأوروبا و"اختباراً" للغرب. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 36 صاروخاً و242 طائرة مسيّرة على أوكرانيا خلال ليلة الخميس، مشيراً إلى أن نظام الدفاع الجوي تمكّن من إسقاط 226 مسيّرة و18 صاروخاً.