روسيا تنظم عرضاً عسكرياً مصغراً في يوم النصر خشية هجوم أوكراني

- أقامت روسيا عرض يوم النصر الأصغر منذ سنوات بسبب تهديدات أوكرانية، حيث لم تتمكن موسكو من تحقيق النصر بعد أربع سنوات من الصراع. العرض في الساحة الحمراء احتفالاً بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية. - العرض العسكري هذا العام لم يتضمن دبابات أو معدات عسكرية، بل شهد مرور جنود وبحارة وهتافات بحضور الرئيس بوتين، مع تحليق طائرات مقاتلة فوق الكرملين. - أعلن الرئيس الأميركي ترامب وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام، حظي بتأييد الكرملين وكييف، مع اتفاق على تبادل 1000 سجين.

أقامت روسيا اليوم السبت أصغر عروض يوم النصر منذ سنوات وذلك بسبب خطر التعرض لهجوم من أوكرانيا، التي لم تتمكن قوات موسكو من تحقيق النصر عليها بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع أسوأ الصراعات في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ويُقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في التاسع من مايو/ أيار الذي يمثل أهم عطلة وطنية في روسيا، وذلك للاحتفال بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية وتأبين 27 مليون مواطن سوفييتي، من بينهم عدد كبير من الأوكرانيين، الذين لقوا حتفهم.

وكانت روسيا تستغل العرض العسكري في السابق لاستعراض قوتها العسكرية الهائلة، بما في ذلك صواريخها الباليستية العابرة للقارات ذات القدرة النووية، لكن العرض هذا العام لم يتضمن مرور دبابات أو معدات عسكرية أخرى بالساحة الحمراء. وسار جنود وبحارة، خدم بعضهم في أوكرانيا، وهتفوا بينما كان الرئيس فلاديمير بوتين يتابعهم من مجلسه بجانب المحاربين القدامى في ظل ضريح فلاديمير لينين. وستحلق طائرات مقاتلة فوق أبراج الكرملين، ومن المقرر أن يلقي بوتين كلمة قبل أن يضع الزهور على قبر الجندي المجهول. وقال يوري أوشاكوف المساعد في الكرملين للصحافيين "بشكل عام، كل شيء كالمعتاد، باستثناء عرض العتاد العسكري".

وبعد أن تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه كل منهما في الأيام القليلة الماضية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من السبت إلى الاثنين، حظي بتأييد الكرملين وكييف. واتفق الجانبان أيضاً على تبادل 1000 سجين. وقال ترامب للصحافيين في واشنطن "أود أن أرى نهاية لذلك. الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو أسوأ شيء منذ الحرب العالمية الثانية من حيث الخسائر في الأرواح. 25 ألف جندي شاب كل شهر. هذا جنون". وأضاف أنه "يود أن يرى تمديداً كبيراً" لوقف إطلاق النار. ولم ترد أي تقارير عن انتهاكات لوقف إطلاق النار من موسكو أو كييف.

وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً ساخراً "يسمح" بإقامة العرض العسكري الروسي، مؤكداً أن الأسلحة الأوكرانية لن تستهدف الساحة الحمراء. وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو. وأظهرت صور لـ"رويترز" جنوداً مسلحين فوق شاحنات صغيرة وطرقاً مغلقة حول وسط العاصمة.

(رويترز)