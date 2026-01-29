روسيا تكرر دعوتها إلى زيلينسكي للقاء بوتين في موسكو

- جددت روسيا دعوتها للرئيس الأوكراني زيلينسكي لزيارة موسكو لإجراء محادثات سلام، مع تأكيدها على تقديم ضمانات أمنية كاملة، بينما لم تتلقَ رداً بعد. - أبدى زيلينسكي استعداده للقاء بوتين لحل قضايا الأراضي ومستقبل محطة زابوريجيا النووية، لكنه يفضل مكاناً محايداً للاجتماع. - تتكثف الجهود الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مع إمكانية عقد لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين، بمشاركة محتملة من ترامب، رغم تعثر المحاولات السابقة.

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا جددت دعوتها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات سلام. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن موسكو لم تتلقَّ بعد رداً على دعوتها لزيلينسكي للقدوم إلى العاصمة الروسية. ويأتي البيان الروسي عقب تصريح لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، ذكر فيه أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين لحل قضيتين جوهريتين في عملية السلام، وهما المسائل المتعلقة بالأراضي ومستقبل محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وفي هذا السياق، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه السفر إلى موسكو لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين، مشدداً على أن روسيا ستكفل تقديم ضمانات أمنية كاملة للزعيم الأوكراني خلال زيارته. وأوضح أوشاكوف أن بوتين أكد مراراً جاهزيته للقاء زيلينسكي على الأراضي الروسية إذا رغب الأخير في ذلك.

وطُرحت إمكانية عقد هذا اللقاء عدة مرات خلال مناقشات سابقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين، إذ تشير تقارير إلى أن ترامب شجع الكرملين على النظر في هذا الخيار. وشدد أوشاكوف على أن موسكو لم ترفض قط فكرة الاتصال المباشر. وكان آخر لقاء مباشر جمع بين زيلينسكي وبوتين قد حصل في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2019، ضمن مفاوضات "صيغة نورماندي"، ولم يحدث أي اتصال مباشر بينهما منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إلى أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين شخصياً لحل قضيتين حاسمتين في مفاوضات السلام الجارية، وهما النزاعات الإقليمية والسيطرة المستقبلية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تخضع حالياً للسيطرة الروسية. وكان زيلينسكي قد رفض سابقاً فكرة الاجتماع في موسكو واصفاً إياها بأنها "تكتيك للمماطلة" من قبل بوتين، ومصراً على أن يكون مكان الاجتماع محايداً أو في كييف.

وتأتي هذه التطورات مع تكثيف الجهود الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، حيث من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في الأول من فبراير/شباط القادم. وأشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن عقد لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين، بمشاركة محتملة من ترامب، لا يزال أمراً ممكناً رغم تعثر المحاولات السابقة مراراً.

(رويترز، العربي الجديد)