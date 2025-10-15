روسيا تعلن "طرد" قوات كييف من منطقتين شرقي أوكرانيا

- القوات الروسية تسيطر على منطقتين في أوكرانيا، بينما تأمر السلطات الأوكرانية بإجلاء الأسر من منطقة خاركيف بسبب تدهور الوضع الأمني حول مدينة كوبيانسك الاستراتيجية. - تعرض فريق منظمة الصحة العالمية لهجوم في أوكرانيا، حيث تضررت شاحنتان لبرنامج الأغذية العالمي، مما دفع لتجديد الدعوات لوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني. - أوكرانيا تعبر عن قلقها من زيادة المكونات الأجنبية في المسيّرات الروسية، وتدعو الاتحاد الأوروبي لتشديد ضوابط العقوبات، وسط توسع موسكو في الهجمات الجوية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش "طرد" قوات كييف من منطقتين سكنيتين في أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليكسيفا في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، وكذلك حي نوفوبافليفكا السكني في منطقة دونيتسك، جنوب شرقي أوكرانيا. من جانبها، أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء الأسر التي لديها أطفال من مزيد من المناطق في منطقة خاركيف بشرق البلاد، جراء "تفاقم الوضع الأمني" حول مدينة كوبيانسك المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، اليوم الأربعاء، إن الإخلاء يطاول 40 بلدة، ويشمل 409 عائلات لديها 601 طفل. يشار إلى أن كوبيانسك التي أصبحت شبه مدمّرة بالكامل، جراء الهجمات الروسية، هي مهمة استراتيجياً جراء موقعها وروابط النقل فيها. وقامت السلطات بإخلاء العديد من البلدات في المنطقة المحيطة بالفعل، فيما تحاول القوات الروسية التقدم باتجاه الغرب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف الوضع على طول جبهة كوبيانسك في نهاية سبتمبر/ أيلول، بأنه "صعب".

في غضون ذلك، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عيبريسوس، في منشور على منصة إكس، أن فريقاً تابعاً للمنظمة في أوكرانيا تعرض لهجوم، أمس الثلاثاء، أثناء مهمة مع قافلة تابعة للأمم المتحدة. وأضاف تيدروس اليوم، أن شاحنتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي تضررتا في الواقعة، مجدداً دعوته لوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني. وكانت كييف قد أعلنت، الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في منطقة خيرسون المحتلة جزئياً في جنوب أوكرانيا. وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة أولكسندر بروكودين بأن الهجوم الروسي بالمسيّرات والمدفعية وقع قرب بلدة بيلوزركا الواقعة على خط الجبهة، مؤكداً عدم سقوط ضحايا.

في سياق آخر، أصيبت السلطات الأوكرانية بخيبة أمل بسبب زيادة المكونات الأجنبية التي تم العثور عليها في المسيّرات الروسية، حيث دعا دبلوماسي رفيع المستوي الحلفاء إلى تشديد ضوابط العقوبات، فيما تعزز موسكو الإنتاج العسكري، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء. وقال مبعوث الرئيس فولوديمير زيلينسكي فلاديسلاف فلاسيوك، بشأن العقوبات، إن نظام العقوبات الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي يظهر ثغرات حيث تطبقه الدول الأعضاء وليس التكتل ككل، حتى برغم توسع الكرملين في الهجمات الجوية واسعة النطاق.

وذكر فلاسيوك في مقابلة في كييف: "نود أن يعزز الاتحاد الأوروبي ضوابط التصدير بالنسبة للشركات الأوروبية". والتقى الدبلوماسي والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا مع مبعوثي مجموعة السبع في كييف الأسبوع الماضي، لمشاركة مخاوف بشأن تجنب روسيا للعقوبات كي تشتري مكونات أجنبية لأسلحتها.

