روسيا تعلن السيطرة على قرية في زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا

- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة قواتها على قرية يابلوكوف في زابوريجيا، بينما لم تتمكن رويترز من التحقق من ذلك. زار الرئيس الأوكراني زيلينسكي المنطقة لتعزيز الدفاعات في أوريخيف. - استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية مصفاة نفط روسية في ريازان، مما أدى إلى تعليق عملياتها. وأكدت السلطات الأوكرانية الهجوم، مشيرة إلى هجمات سابقة على مصفاة ساراتوف. - أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية عن ارتفاع قتلى وجرحى الروس إلى مليون و157 ألفاً و400 فرد. اتهم ميدفيديف الحكومة الألمانية بقمع المعارضة وسط جدل حول زيارة سياسيين يمينيين لروسيا.

نقلت وكالات الأنباء الروسية، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنّ القوات سيطرت على قرية يابلوكوف الواقعة في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا. ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل. ويأتي هذا بعد يومين من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا. وقال زيلينسكي على منصة تليغرام: "ناقشت مع العسكريين القرارات اللازمة لتعزيز الدفاعات في منطقة أوريخيف" التي شكّلت نقطة انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد غير الناجح عام 2023.

على المقلب الأوكراني، أعلنت السلطات في كييف، اليوم السبت، أنّ طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان خلال الليل. وفي موسكو، قالت السلطات الروسية إنّ المصفاة التي تعرّضت للهجوم ستعلّق عملياتها. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم، عن رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أندريه كوفالينكو، تأكيده النبأ عبر "تليغرام". وقال كوفالينكو:"تعرّضت مصفاة ريازان النفطية للهجوم، بعد آخر سابق تعرّضت له مصفاة ساراتوف النفطية، وستعلّق عملياتها".

وأشارت "يوكرينفورم" إلى استهداف مصفاة ساراتوف النفطية بطائرات مسيّرة يومي 11 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لافتة إلى أنه بعد الهجوم الأخير، سُجِّلَت انفجارات، ثم تبع ذلك اندلاع حرائق في أنحاء المنشأة. وبعد الهجمات التي شنتها المسيّرات الأوكرانية، توقفت المصفاة عن عمليات المعالجة الأولية للنفط.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى مليون و157 ألفاً و400 فرد، من بينهم 1000 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته "يوكرينفورم"، اليوم. وبحسب البيان، دمّرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11350 دبابة، منها ست دبابات، أمس الجمعة، و23588 مركبة قتالية مدرعة، و34443 نظام مدفعية، و1541 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1244 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه دُمِّر أيضاً 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و80877 طائرة مسيّرة، و3940 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67396 من المركبات وخزانات الوقود، و3998 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

موسكو تتهم برلين بخنق المعارضة

في سياق مختلف، اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الحكومة الألمانية بقمع أصوات المعارضة، وسط جدل حول زيارة مقررة لروسيا يقوم بها العديد من السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ميدفيديف قوله، الجمعة: "أعتقد أن البديل من أجل ألمانيا بكونه قوة سياسية، وبالمناسبة، قوة مهمة للغاية، يتعرّض الآن لضغوط هائلة في ألمانيا". وقال إن الائتلاف الألماني الحالي "بللوا سراويلهم" بسبب رحلة حزب البديل من أجل ألمانيا إلى روسيا.

وقال ميدفيديف، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ بصفته نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا: "لقد قرر الرفيق في الحزب (فريدريش) ميرز أنهم إذا ذهبوا (أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا) إلى روسيا الآن، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إلى ائتلافه". وأضاف أنه لذلك، أُبلغ حزب البديل من أجل ألمانيا أن من الأفضل ألا يذهب، ونظراً لضغوط الوضع، "لم يكن لدى الحزب خيار آخر". لكنه أضاف أن هذا مضر بالعلاقات الألمانية الروسية.

(رويترز، أسوشييتد برس)