روسيا تعلن إحباط هجوم في روستوف.. ومؤتمر في باريس لدعم أوكرانيا

- التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا يشهد تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة، حيث أعلنت روسيا إحباط هجوم على قاعدة جوية واندلاع حريق في مصفاة نفط نتيجة هجوم أوكراني، بينما دمرت روسيا 376 طائرة مسيّرة أوكرانية. - الدعم الدولي لأوكرانيا يتعزز من خلال اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس، بمشاركة الناتو والرئيس الأوكراني، مع انضمام مولدوفا ومقدونيا الشمالية، واتفاق مع الولايات المتحدة لإنتاج صواريخ باتريوت. - الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور مع مقتل 265 مدنياً في يونيو، ودعوات لوقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين 16402 قتيل و48428 جريحاً.

يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا على جبهات القتال وفي العمق، مع تبادل واسع للهجمات بالطائرات المسيّرة واستهداف منشآت حيوية، حيث أعلنت روسيا إحباط ما قالت إنه "هجوم إرهابي" أوكراني على قاعدة جوية جنوبي البلاد. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف إس بي) أعلن، اليوم الجمعة، إحباط ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" استهدف قاعدة جوية في منطقة روستوف جنوب روسيا، باستخدام طائرات مسيّرة قال إنها أُطلقت من أوكرانيا.

كما أعلنت السلطات المحلية الروسية، اليوم، اندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط في إقليم كراسنودار جنوب البلاد، إثر هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية لا تفيد بوقوع إصابات. وفي منطقة روستوف، قال الحاكم يوري سليوسار إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في مستودعين للوقود وفي ميناء تاغانروغ البحري، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 376 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في واحدة من أكبر عمليات التصدي للهجمات الجوية منذ بدء الحرب. وقالت الوزارة إن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة الثامنة مساء الأربعاء والسابعة صباح الخميس بتوقيت موسكو، وشملت أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وبسكوف وروستوف وسمولينسك وتفير، إضافة إلى إقليم موسكو وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف.

إلى ذلك، رأى قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن أي تحول كبير في الحرب لا يزال بعيد المنال، رغم تباطؤ تقدّم القوات الروسية على الجبهة في النصف الأول من العام 2026. ولاحظ سيرسكي عبر تطبيق "تليغرام"، أن روسيا أخفقت في تحقيق أهداف هجومها، رغم أن عديد قواتها وحجم معداتها يناهزان ضعف ما لدى القوات الأوكرانية. وأوضح، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية التي كانت تنفذ "عمليات هجومية نشطة على 13 محوراً"، تكتفي حالياً بـ"ستة أو سبعة محاور" حداً أقصى، وتتعرض لخسائر جسيمة، في وقت تنتهج كييف "استراتيجية إنهاك" العدو، وفق قوله.

وأشاد سيرسكي بالضربات الأوكرانية بعيدة المدى، والتي طاولت 697 هدفاً في روسيا منذ بداية العام، شارحاً أنها تسببت بخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تُقدَّر قيمتها بـ6.1 مليارات دولار. في المقابل، نبه قائد الجيش الأوكراني إلى أن موسكو تواصل عملياتها العسكرية في مناطق شرق أوكرانيا. وقال سيرسكي إن "وتيرة الضربات الصاروخية، وبواسطة المسيّرات، آخذة في الازدياد، وكذلك استخدام القنابل الجوية الموجهة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق السكان المدنيين"، مشدداً على "وجوب عدم الإقلال من قوة العدو".

مؤتمر في باريس لدعم أوكرانيا

في غضون ذلك، أعلن القصر الرئاسي الفرنسي، اليوم الجمعة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سينضمان إلى اجتماع "تحالف الراغبين" المقرر عقده يوم الاثنين في باريس لدعم أوكرانيا. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الزخم الذي أعقب قمة "ناتو" في تركيا هذا الأسبوع، وذلك لدعم أوكرانيا. وأوضح قصر الإليزيه أن "التخطيط لا يزال جارياً لضمانات أمنية تُفعّل عند التوصل إلى وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا". وأعلن قصر الإليزيه انضمام دولتين جديدتين، مولدوفا ومقدونيا الشمالية، إلى التحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن زعيمي الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين وأنطونيو كوستا، سيحضران اجتماع يوم الاثنين.

زيلينسكي: سنحصل على صواريخ باتريوت أميركية

يأتي هذا في وقت أعلن الرئيس زيلينسكي، الخميس، أن أوكرانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز "باك-3"، مضيفا أن شحنات رئيسية من هذه الصواريخ من المقرر أن تصل في الأيام القليلة المقبلة.

وقال زيلينسكي، في حديثه للصحافيين عقب عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تركيا، إن المناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن "صفقة مسيّرات" أو الإنتاج المشترك لهذه الطائرات. وقال زيلينسكي، في إشارة إلى الحصول على صواريخ "باك-3" الاعتراضية: "أعتقد أن هذه القمة كانت مثمرة لأوكرانيا. في الأيام المقبلة، سنتلقى حزمة مساعدات من الولايات المتحدة، كما جرى التوصل إلى بعض الاتفاقات المنفصلة". وقال زيلينسكي إنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاق بشأن الطائرات المسيّرة مع واشنطن. لكنه أوضح أن "هناك بعض الوثائق الموقعة بالفعل تتيح للجانب الأميركي الحصول على أنواع مختلفة ومتنوعة من أوكرانيا تظهر الولايات المتحدة اهتماما بها لأغراض الاختبار، وهم يحصلون عليها منا".

وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن الخميس، من التدهور المتواصل في الوضع الإنساني داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن الغارات الروسية خلال يونيو/حزيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 265 مدنياً وإصابة 1816 آخرين، وهي أعلى حصيلة شهرية للقتلى والجرحى منذ الأشهر الأولى التي أعقبت الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

وأضافت أن بيانات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أظهرت أن عدد الضحايا ارتفع في يونيو مقارنة بشهر مايو، الذي كان بدوره قد سجل أعلى حصيلة منذ إبريل/نيسان 2022، مرجحة استمرار هذا الاتجاه خلال يوليو/تموز أيضاً، في ظل ثلاث موجات واسعة من الغارات الجوية الروسية استهدفت كييف ومدناً أوكرانية أخرى خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مناطق حضرية مكتظة بالسكان. وأكدت ديكارلو أن أي هجمات تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى وقفها فوراً.

وأوضحت أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحققت منذ اندلاع الحرب من مقتل ما لا يقل عن 16402 مدني، بينهم نحو 802 طفل، وإصابة نحو 48428 آخرين، بينهم قرابة 2948 طفلاً، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية يُرجح أن تكون أعلى. وأضافت أن المدنيين في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية وداخل روسيا يتعرضون أيضاً للقتل، لافتة إلى أن السلطات الروسية أفادت بمقتل 250 مدنياً وإصابة 1596 آخرين داخل روسيا خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق من هذه الأرقام.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)