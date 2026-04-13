روسيا تعلن إجلاء غالبية عامليها من محطة بوشهر النووية في إيران

أعلنت موسكو الاثنين أنها أجلت غالبية أفراد الفريق الروسي من محطة بوشهر النووية الإيرانية، التي ساهمت في بنائها وتشغيلها. وقال رئيس المنظمة الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشيف إن "180 شخصا في طريقهم حاليا إلى أصفهان" في وسط إيران، من المحطة الواقعة في جنوب البلاد.

وفي حين شدد على أن "كل شيء يسير كما هو مخطط له"، أشار إلى أن "20 شخصا (من الطاقم الروسي) ما زالوا في المحطة"، من بينهم مديرون ومسؤولون عن المعدات. وكانت روسيا بدأت إجلاء مواطنيها من المحطة في الأسابيع الماضية.

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من مرة سقوط مقذوفات في محيط المحطة النووية. وحذّرت إيران والوكالة الدولية والوكالة الروسية من أن تضرر المحطة قد يسبب تسربا إشعاعيا خطرا. ومحطة بوشهر التي بُنيت بمساعدة روسية هي المفاعل النووي الوحيد العامل في إيران، وفقا للوكالة الدولية. وهي تضم مفاعلا بقدرة 1000 ميغاواط.

وبدأ مشروع بناء مفاعل بوشهر النووي (المخصص لإنتاج الكهرباء) قبل انتصار الثورة في إيران عام 1979، وعقدت إيران صفقة مع شركة "سيمنز" الألمانية لبنائه، لكنها تخلت عن المشروع بعد الثورة، وتولت شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية استكماله. ودخلت المحطة الخدمة عام 2011 لإنتاج نحو ألف ميغاواط من الكهرباء. وتزود شركة روس أتوم ستروي إكسبورت الروسية هذا المفاعل الإيراني بالوقود.

وخططت إيران عام 2014 لبناء محطتين أخريين في مفاعل بوشهر، ثم بعد ذلك أطلق رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق علي أكبر صالحي، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، عملية بناء المفاعلين من خلال صبّ الخرسانة بحضور ألكسندر لوكاشين، رئيس "روس أتوم".

وقال صالحي، حينها، إن كلاً من المفاعلين سينتج طاقة كهربائية تقدر بـ1050 ميغاواطاً (2114 ميغاواطاً للمحطتين)، معتبراً أن المشروعين هما الأضخم في إيران، حيث تبلغ كلفتهما 10 مليارات دولار.

(فرانس برس، العربي الجديد)