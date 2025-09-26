روسيا تعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف الكرملين "غير مسؤول"

- وصفت موسكو تهديد الرئيس الأوكراني زيلينسكي باستهداف الكرملين بأنه "غير مسؤول"، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قرية يوناكيفكا في منطقة سومي. - أكد قائد الجيش الأوكراني سيرسكي فشل الهجمات الروسية في الربيع والصيف بتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن روسيا لم تنجح في إنشاء "منطقة عازلة" أو السيطرة على دونيتسك بالكامل. - زادت روسيا من هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، وردت كييف باستهداف مصافٍ نفطية وخطوط أنابيب روسية، مما أدى إلى تضرر منشآت كهرباء أوكرانية.

اعتبرت موسكو، الجمعة، تهديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بُثت الخميس باستهداف الكرملين "غير مسؤول"، وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، رداً على سؤال بهذا الخصوص خلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أن الرئيس الأوكراني "يطلق تهديدات عشوائية، وهو أمر غير مسؤول".

ويأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية يوناكيفكا في منطقة سومي بشمال أوكرانيا. ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التحقق على نحوٍ مستقل من صحة التقرير الصادر عن ساحة المعركة.

كذلك قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إنّ الهجمات التي شنتها روسيا في فصلَي الربيع والصيف من العام الجاري فشلت في تحقيق أهدافها، مضيفاً أن ذخيرة المدفعية التي تطلقها روسيا تعادل مثلَي ما تطلقه أوكرانيا في ساحة المعركة. وقال سيرسكي لصحافيين خلال اجتماع: "يمكن القول إن حملة الروس في الربيع والصيف تعثرت فعلياً".

وأضاف أن روسيا فشلت في خططها لإنشاء "منطقة عازلة" في منطقتَي سومي وخاركيف، والاستيلاء على مدينة بوكروفسك، والسيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها. والاستيلاء على دونيتسك بأكملها من أهم أهداف الحرب بالنسبة لروسيا، التي تسيطر حالياً على أكثر من 70% من المنطقة وتتقدّم فيها ببطء.

وزادت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والغاز، وهو ما ردت عليه كييف باستهداف مصافٍ لتكرير النفط وخطوط أنابيب روسية. وذكرت (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، في بيان، أن أربعاً من منشآتها للكهرباء تعرضت لهجوم.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)