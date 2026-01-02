روسيا تطالب أميركا بوقف مطاردة ناقلة نفط توجّهت من إيران إلى فنزويلا

- طلبت روسيا من الولايات المتحدة وقف ملاحقة ناقلة النفط "بيلا 1" المتجهة إلى فنزويلا، والتي تحاول الفرار من خفر السواحل الأميركي في المحيط الأطلسي، بعد أن رفضت الامتثال للتفتيش. - السفينة "بيلا 1"، التي انطلقت من إيران، حاولت التذرع بحماية روسيا برسم العلم الروسي على جانبها، وظهرت في السجل الرسمي للسفن الروسية تحت اسم "مارينيرا". - التدخل الروسي يعقد محاولات الولايات المتحدة للاستيلاء على الناقلة، في ظل الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث فرضت إدارة ترامب شبه حصار على ناقلات النفط الفنزويلية.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا قدمت طلباً دبلوماسياً رسمياً للولايات المتحدة لوقف ملاحقة ناقلة نفط كانت متجهة إلى فنزويلا، وتحاول الآن الفرار من خفر السواحل الأميركي في المحيط الأطلسي. وأوضحت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الطلب سُلم إلى وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من ليلة رأس السنة. كما أُرسل الطلب إلى مجلس الأمن الداخلي في البيت الأبيض، وفقاً لأحد المصادر.

وتتعقب القوات الأميركية ناقلة النفط "بيلا 1" منذ ما يقارب أسبوعين. وكانت السفينة، التي انطلقت من إيران، في طريقها لتحميل النفط من فنزويلا عندما حاولت القوات الأميركية إيقافها وتفتيشها في البحر الكاريبي. وأفادت السلطات الأميركية بأن السفينة لا ترفع علمًا وطنيًا ساريًا، ما يجعلها سفينة عديمة الجنسية وعرضة للتفتيش بموجب القانون الدولي، وأكدت حيازتها أمر تفتيش، إلا أن طاقم "بيلا 1" رفض الامتثال وأبحر عائدًا نحو المحيط الأطلسي.

وفي الأيام التي تلت ذلك، حاولت السفينة التذرع بحماية روسيا، حيث قام طاقمها برسم العلم الروسي على جانبها وأبلغوا خفر السواحل عبر اللاسلكي بأنهم يبحرون تحت السلطة الروسية. وقد ظهرت ناقلة النفط "بيلا 1" مؤخرًا في السجل الرسمي للسفن الروسية، تحت اسم جديد هو "مارينيرا"، وميناؤها الرئيسي هو سوتشي على البحر الأسود.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق رسميًا، لكن مسؤولًا أميركيًا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية جارية تتعلق بإنفاذ القانون، قال إن إدارة ترامب ما زالت تعتبر الناقلة "بلا جنسية" لأنها كانت ترفع علمًا مزيفًا عندما اقترب منها خفر السواحل لأول مرة.

وعلى الرغم من أن الحصول على الحماية الروسية قد يكون أمرًا صعبًا بالنسبة لـ"بيلا 1" بموجب القانون الدولي، إلا أن التدخل الدبلوماسي الروسي قد يعقد محاولة الاستيلاء على الناقلة، والتي تنبع من الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وقال ديفيد تانينباوم، المسؤول السابق عن الامتثال للعقوبات في وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "من غير الواضح" ما إذا كان تقديم روسيا "تسجيلًا سريعًا" للسفينة سيُثبت صحته.

وفرض ترامب شبه حصار على بعض ناقلات النفط القادمة من فنزويلا، في محاولة منه للضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقد ساهم تصدير النفط، وخاصةً إلى الصين، في دعم اقتصاد فنزويلا. وحتى الآن، استولت الولايات المتحدة على ناقلتين أخريين في منطقة البحر الكاريبي. وصرح مسؤولون أميركيون بأنهم يخططون للاستيلاء على المزيد من السفن.