روسيا تصدّ هجوماً بمسيّرة على موسكو وتعلن اندلاع حريق في ستافروبول

- دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو، بينما تسبب هجوم آخر بطائرات مسيرة في اندلاع حريق بمنطقة صناعية في ستافروبول دون وقوع إصابات. - انسحب الجيش الأوكراني من خمس قرى في زابوريجيا بعد قتال عنيف مع القوات الروسية، حيث أُمرت القوات بالانسحاب بعد تدمير جميع الملاجئ والتحصينات. - أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي محاولة أوكرانية لتحويل مسار طائرة ميغ-31 روسية إلى قاعدة ناتو، حيث عرضت الاستخبارات الأوكرانية ثلاثة ملايين دولار لتجنيد الطيارين.

قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، في حين أسفر هجوم آخر عن اندلاع حريق في منطقة صناعية في منطقة ستافروبول. وقال فلاديمير فلاديميروف، حاكم منطقة ستافروبول الروسية، إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق في منطقة صناعية. وأضاف فلاديميروف على تطبيق تليغرام أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، دون أن يقدم تفاصيل عن المنشأة الصناعية التي اندلع فيها الحريق.

يأتي ذلك فيما انسحب الجيش الأوكراني من خمس قرى بمنطقة زابوريجيا، جنوبي البلاد، عقب قتال محتدم مع القوات الروسية. وقالت مجموعة جيش الجنوب على موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء، إن قرى يابلوكوفي وريفنوبيليا وسولودكي، الواقعة شمال شرقي مدينة هولايبولي، تشهدت معارك ضارية أيضا.

وجاء الأمر بالانسحاب بعد "دمار جميع الملاجئ والتحصينات على أرض الواقع"، بعد نيران المدفعية الشديدة. وأفاد مراقبون عسكريون في وقت سابق بإحراز روسيا تقدما في هذا القطاع من الجبهة وبأن الجيش الروسي انتصر في عدة مواقع. وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. وتتراجع القوات المسلحة الأوكرانية ببطء لكن باطراد تحت الضغط الروسي منذ شهور في منطقتي خاركيف ودونيتسك، شرقي أوكرانيا، على وجه الخصوص.

في شأن آخر، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف أس بي)، أمس الثلاثاء، إحباط "عملية لأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وداعميها البريطانيين تهدف إلى تحويل مسار طائرة مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة للقوات المسلحة الروسية، تحمل صاروخ كينجال فرط صوتي، إلى الخارج". واتهم الجهاز الاستخبارات الأوكرانية بمحاولة تجنيد طيارين لهذه العملية من خلال عرض ثلاثة ملايين دولار عليهم، وأفاد بأن الخطة كانت تقتضي قيادة الطائرة إلى قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدينة كونستانتا الرومانية على البحر الأسود، على بُعد 400 كيلومتر من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

(رويترز، فرانس برس)