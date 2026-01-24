روسيا تشن هجوما جويا على أكبر مدينتين في أوكرانيا

- تعرضت كييف وخاركيف لهجمات روسية مكثفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، مع تضرر البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني. - في كييف، تسببت الهجمات في اندلاع حرائق في عدة مناطق، بينما استهدفت الطائرات المسيرة في خاركيف أحياء سكنية ومستشفيات، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا. - تأتي هذه الهجمات في ظل محادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في الإمارات، تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

قال مسؤولون إن أكبر مدينتين في أوكرانيا تعرضتا لهجمات روسية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مما أسفر عن سقوط قتيل و4 إصابات في العاصمة كييف و11 إصابة في خاركيف في الشمال الشرقي.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن شخصين أصيبا في العاصمة حالتهما خطيرة ويتلقيان العلاج في المستشفى، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتل أحدهما. وأضاف أن هجمات وقعت على منطقتين على جانبي نهر دنيبرو الذي يقسم العاصمة. وكتب كليتشكو على تطبيق تليغرام للرسائل "(العاصمة) كييف تتعرض لهجوم مكثف من العدو".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ في الهجوم على العاصمة. وأفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، بوقوع هجمات بطائرات مسيرة في ثلاث مناطق على الأقل، مما أدى إلى اندلاع حرائق في موقعين على الأقل.

وتعرضت كييف منذ مطلع العام الجديد لهجومين جويين مكثفين نفذا ليلا مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 تحت الصفر.

وفي خاركيف، التي تستهدفها روسيا عادة وتقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف إن طائرات مسيرة روسية هاجمت عدة أحياء مما أدى إلى إصابة 11 شخصا. وكتب على تطبيق تليغرام أن الطائرات المسيرة استهدفت سكنا للنازحين ومستشفيين أحدهما مخصص للولادة.

وتأتي هذه الهجمات عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في دولة الإمارات تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام.

(رويترز)