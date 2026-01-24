- تعرضت كييف وخاركيف لهجمات روسية مكثفة باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 26 آخرين، وانقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني. - اختتمت في أبوظبي الجلسة الأولى من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين والأميركيين، بهدف إيجاد حل للحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام، مع تأكيد الجانب الروسي على استمرار الحوار. - تأتي هذه المفاوضات بعد لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لمناقشة مسائل الأمن، وهي أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف.

قال مسؤولون إنّ أكبر مدينتين في أوكرانيا تعرضتا لهجمات روسية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ما أوقع قتيلاً و4 إصابات في العاصمة كييف و11 إصابة في خاركيف في الشمال الشرقي. يأتي ذلك في وقت انتهت فيه جلسة المحادثات الأولى في أبوظبي بين المفاوضين الروس والأوكرانيين والأميركيين، التي تدفع نحو سلام دائم.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنّ شخصين أصيبا في العاصمة حالتهما خطيرة ويتلقيان العلاج في المستشفى، قبل أن يعلن لاحقاً مقتل أحدهما. وأضاف أن هجمات وقعت على منطقتين على جانبي نهر دنيبرو الذي يقسم العاصمة. وكتب كليتشكو على تطبيق تليغرام: "(العاصمة) كييف تتعرض لهجوم مكثف من العدو".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه استُخدِمَت طائرات مسيَّرة وصواريخ في الهجوم على العاصمة. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، بوقوع هجمات بطائرات مسيَّرة في ثلاث مناطق على الأقل، ما أدى إلى اندلاع حرائق في موقعين على الأقل.

عمدة العاصمة الأوكرانية كييف: مقتل شخص وإصابة 15 على الأقل في هجمات روسية pic.twitter.com/VY3hl2ji8m — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 24, 2026

وتعرضت كييف منذ مطلع العام الجديد لهجومين جويين مكثفين نُفذا ليلاً، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 تحت الصفر.

وفي خاركيف، التي تستهدفها روسيا عادة وتقع على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف إن طائرات مسيَّرة روسية هاجمت عدة أحياء، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً. وكتب على "تليغرام" أنّ الطائرات المسيَّرة استهدفت سكناً للنازحين ومستشفيين، أحدهما مخصص للولادة.

وتأتي هذه الهجمات عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في دولة الإمارات تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام.

محادثات أبوظبي بشأن أوكرانيا

وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة الأوكرانية مساء الجمعة انتهاء جلسة المحادثات الأولى في أبوظبي، وذلك قبل إجراء مزيد من المناقشات اليوم السبت. وقالت الرئاسة في رسالة إلى الصحافيين "انتهت المفاوضات لهذا اليوم". بدوره، كتب رستم عمروف، أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض، عبر منصة إكس أن الجلسة "تركزت على المعايير التي تتيح وضع حد للحرب التي بدأتها روسيا، ومنطق عملية التفاوض الهادفة إلى الدفع نحو سلام دائم ومشرّف".

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "الأطراف المشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في أبوظبي سترفع تقاريرها إلى عواصمها حول النتائج الأولية للمحادثات". ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تذكر اسمه، قوله: "وفقاً للتقاليد، سيتم إبلاغ العواصم عن المراحل الأولية، وقد اكتملت المشاورات (الجمعة) وستستأنف (السبت)".

بدوره، قال أليكسي بوليشوك، مدير الإدارة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنّ الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوليشوك تأكيده أن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية، وأن موسكو تهدف إلى تنفيذ نتائج أنكوريج (أكبر مدينة بولاية ألاسكا الأميركية).

وقال بوليشوك، معلقاً على اجتماع شهدته موسكو بين ممثلي الولايات المتحدة وقيادة روسيا: "تم الاتفاق على أن الاتصالات حول القضايا الأوكرانية ستستمر على مستويات مختلفة. ومن ثم، فإن الوضع التفاوضي في حالة ديناميكية إلى حد كبير". وشدد بوليشوك على أن الجانب الروسي يهدف إلى استمرار الحوار بشأن تنفيذ نتائج أنكوريج. وقال: "الجانب الروسي في هذه الاتصالات يعتمد على المواقف المبدئية المعروفة التي حددها الرئيس الروسي في يونيو/ حزيران 2024، وعلى تفاهمات توافقية تم التوصل إليها في ألاسكا في أغسطس/ آب 2025".

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة 22-23 يناير/ كانون الثاني مع الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف قضايا التسوية الأوكرانية، حيث تم الاتفاق على أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مسائل الأمن، وكذلك اجتماع قادة المجموعة الثنائية للشؤون الاقتصادية في أبوظبي. وبدأت المحادثات الجمعة للبحث في تسوية تضع حداً للحرب المتواصلة منذ نحو أربعة أعوام، مع تجديد موسكو تمسّكها بمطلبها الرئيسي المتمثل في انسحاب كييف من منطقة دونباس.

وهذه المباحثات هي أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط 2022، مع غزو روسيا لأراضي أوكرانيا. وتأتي المباحثات بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره فولوديمير زيلينسكي في دافوس هذا الأسبوع.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)