روسيا تشن هجوماً جوياً على أكبر مدينتين في أوكرانيا

- تعرضت كييف وخاركيف لهجمات روسية مكثفة باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، مع تضرر البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية. - في كييف، تسببت الهجمات في اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني، بينما في خاركيف، استهدفت الطائرات المسيَّرة مناطق سكنية ومستشفيات، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا. - تأتي هذه الهجمات في ظل محادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في الإمارات، تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

قال مسؤولون إنّ أكبر مدينتين في أوكرانيا تعرضتا لهجمات روسية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ما أوقع قتيلاً و4 إصابات في العاصمة كييف و11 إصابة في خاركيف في الشمال الشرقي. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنّ شخصين أصيبا في العاصمة حالتهما خطيرة ويتلقيان العلاج في المستشفى، قبل أن يعلن لاحقاً مقتل أحدهما. وأضاف أن هجمات وقعت على منطقتين على جانبي نهر دنيبرو الذي يقسم العاصمة. وكتب كليتشكو على تطبيق تليغرام: "(العاصمة) كييف تتعرض لهجوم مكثف من العدو".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه استُخدِمَت طائرات مسيَّرة وصواريخ في الهجوم على العاصمة. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، بوقوع هجمات بطائرات مسيَّرة في ثلاث مناطق على الأقل، ما أدى إلى اندلاع حرائق في موقعين على الأقل.

وتعرضت كييف منذ مطلع العام الجديد لهجومين جويين مكثفين نُفذا ليلاً، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 تحت الصفر.

وفي خاركيف، التي تستهدفها روسيا عادة وتقع على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف إن طائرات مسيَّرة روسية هاجمت عدة أحياء، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً. وكتب على "تليغرام" أنّ الطائرات المسيَّرة استهدفت سكناً للنازحين ومستشفيين، أحدهما مخصص للولادة.

وتأتي هذه الهجمات عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في دولة الإمارات تهدف إلى إيجاد حل للحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام.

(رويترز)