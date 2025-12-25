روسيا تدرس وثائق أميركية بشأن السلام مع أوكرانيا وسط تصعيد ميداني

- روسيا تدرس وثائق أميركية تتعلق باتفاق السلام مع أوكرانيا، حيث أحضرها المبعوث الروسي كيريل دميترييف من الولايات المتحدة، وسط تساؤلات حول قدرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي على اتخاذ قرارات دبلوماسية مناسبة. - خطاب زيلينسكي بمناسبة عيد الميلاد أثار انتقادات حادة، حيث تمنى فيه الموت لشخص ما، مما وصفه المتحدث باسم الكرملين بيسكوف بأنه خطاب غير متحضر. - ميدانياً، أعلنت أوكرانيا إسقاط 106 طائرات مسيّرة روسية، بينما أعلنت روسيا اعتراض 141 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

على وقع التصعيد الميداني المتواصل، تدرس روسيا وثائق أميركية تتعلق باتفاق السلام مع أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين يدرس الوثائق المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا التي أحضرها المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف إلى موسكو من الولايات المتحدة.

وتساءل بيسكوف عما إذا كان بإمكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا. وقال للصحافيين متحدثاً عن تقارير حول خطاب زيلينسكي بمناسبة عيد الميلاد: "أود أن أسأل نفسي ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادراً على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقاً بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ومرير، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر قليلاً". وقال بيسكوف: "وفقاً للخطة (التسوية السلمية)، نقوم بتحليل ما سلمه دميترييف إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناء على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأميركيين".

وفي مقطع فيديو بمناسبة عيد الميلاد، تمنّى زيلينسكي لشخص ما "الهلاك" (أو "الموت")، مصرحا بأن هذه ستكون أمنية جميع الأوكرانيين في العيد القادم. ولم يوضح لمن كانت هذه الكلمات موجهة. وأثار خطاب عيد الميلاد الذي ألقاه زيلينسكي، والذي تمنى فيه الموت لشخص ما، انتقادات حادة.

وكان ممثل الرئيس الروسي للمفاوضات رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، قد عاد إلى موسكو، الاثنين، بعد مشاركته في مفاوضات حول أوكرانيا عُقدت يومي السبت والأحد، في ميامي، مع الممثل الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كييف تعلن إسقاط 106 طائرات مسيّرة روسية خلال الليل

ميدانياً، ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن قواتها استولت على بلدة سفياتو بوكروفسكي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني "أسقطت 106 من أصل 131 طائرة مسيّرة" أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال البلاد وجنوبها وشرقها خلال الليل. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 141 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق في البلاد.

(رويترز، أسوشييتد برس)