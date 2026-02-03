روسيا تحذر من "خطورة" انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" النووية

- الكرملين يحذر من خطورة انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" النووية بين روسيا والولايات المتحدة، مما يترك أكبر قوتين نوويتين في العالم دون قيود على ترسانتيهما النوويتين. - روسيا مستعدة لعالم بلا قيود نووية بعد انتهاء المعاهدة، وتدعم موقف الصين بشأن الحد من التسلح، بينما لم ترد واشنطن على مقترحات التمديد. - الولايات المتحدة تقدم إنذارات نهائية لإيران، مع تحذير من "أمور سيئة" إذا لم يتم التوصل لاتفاق، وتواجه روسيا تهديدات من أنظمة الدفاع الصاروخي في غرينلاند.

نبّه الكرملين، اليوم الثلاثاء، إلى "خطورة" انتهاء صلاحية آخر معاهدة نووية بين روسيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قبل أيام من انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت"، إن "العالم سيكون بعد أيام قليلة في وضع أكثر خطورة مما كان في أي وقت مضى". وأضاف الكرملين الذي عرض تمديد بعض بنود المعاهدة، أن أكبر قوتين نوويتين في العالم "ستصبحان من دون أية وثيقة أساسية تحدّ من ترسانتيهما النوويتين وتضبطهما".

وإذا لم تتوصل موسكو وواشنطن إلى تفاهم ثنائي في اللحظة الأخيرة، فإن معاهدة نيو ستارت، التي وقّعها في عام 2010 الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي في ذلك الوقت دميتري ميدفيديف، سينتهي سريانها في الخامس من فبراير/شباط الحالي. وتنصّ المعاهدة على تخفيض كل طرف أسلحته الهجومية الاستراتيجية، بطريقة لا تتجاوز كمياتها الإجمالية بعد سبع سنوات من دخولها حيز النفاذ (وفي المستقبل) الـ700 رأس للصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية للغواصات والقاذفات الثقيلة، و1550 رأساً حربياً عليها، و800 وحدة للقاذفات. وأدخلت المعاهدة مفهوم أجهزة الإطلاق والقاذفات "غير المنشورة"، أي تلك التي ليست في حالة استعداد قتالي، ولكنها تستخدم للتدريب أو الاختبار، ومن دون رؤوس حربية، في حين اقتصرت "ستارت 1" على الرؤوس الحربية النووية على ناقلات استراتيجية منتشرة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي والمسؤول عن مراقبة الأسلحة سيرغي ريابكوف، في وقت سابق اليوم، إن روسيا مستعدة للواقع الجديد، لعالم بلا قيود على الأسلحة النووية، بعد انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ريابكوف قوله في بكين، بشأن عدم رد واشنطن على المقترحات الروسية لتمديد سريان معاهدة نيو ستارت، إن "عدم وجود ردّ هو أيضا ردّ". وأكد أن روسيا مستعدة للواقع الجديد المتمثل في عدم وجود قيود على أكبر قوتين نوويتين في العالم لأول مرة منذ عقود. وأضاف أن روسيا تدعم موقف الصين بشأن الحدّ من التسلح.

إلى ذلك، قال ريابكوف إن مقترحات الولايات المتحدة لإيران تُعد إنذارات نهائية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد، مساء الاثنين، أنّ هناك محادثات جارية مع إيران، محذراً من أن "أموراً سيّئة" ستحدث إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض على هامش إطلاق مشروع لتخزين المعادن الحيوية في الولايات المتحدة ليل الاثنين- الثلاثاء: "الآن هناك أسطول ضخم متجه نحو إيران. نحن نتناقش معهم الآن، وإذا تمكنّا من التوصل إلى حل فسيكون ذلك رائعاً، وإذا لم نتوصل لاتفاق فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".

وفي سياق آخر، حذر ريابكوف من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بضخ الكثير من أنظمة الدفاع الصاروخي إلى غرينلاند، فسيتعين على روسيا اتخاذ تدابير مقابلة في المجال العسكري لديها.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)