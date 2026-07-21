روسيا تتمسّك باستهداف السفن قبالة أوكرانيا

- استدعت الهند القائم بأعمال السفارة الروسية احتجاجاً على مقتل أربعة بحارة هنود جراء استهداف سفينة قبالة السواحل الأوكرانية، بينما أكدت روسيا استمرار استهداف السفن التي تنقل أسلحة إلى أوكرانيا. - حذر وزير الدفاع البولندي من تدهور نظام الدفاع الجوي الأوكراني، مشيراً إلى ضرورة نقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، في ظل هجمات روسية على منشآت إنتاج الغاز في خاركيف. - حذرت روسيا من مخاطر كارثة إشعاعية في محطة زابوريجيا النووية بعد استهداف كبير مهندسيها، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة.

على الرغم من احتجاج الهند على روسيا عقب سقوط قتلى من مواطنيها جراء استهداف سفينة بضائع قبالة السواحل الأوكرانية الأحد الماضي، تمسكت روسيا باستهداف السفن، بزعم أنها "تنقل أسلحة" إلى القوات الأوكرانية، فيما حذر وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، من أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وأن الشتاء سيكون قاسياً.

واستدعت الهند، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الروسية لديها، وقدّمت احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية مقتل أربعة بحارة هنود، إثر استهداف سفينة بضائع ترفع علم غينيا بيساو قبالة السواحل الأوكرانية، حسب ما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأنّ وزارة الخارجية الهندية أكدت للمسؤول الروسي أن استهداف السفينة التجارية، الذي أسفر عن سقوط ضحايا هنود، يُعد عملاً غير مقبول على الإطلاق. وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الهجوم وقع الأحد الماضي، واستهدف سفينة مدنية كانت تبحر ضمن الممرات البحرية الأوكرانية، مشيراً إلى أن طاقمها كان يضم جنسيات مختلفة، من بينها سورية وهندية.

روسيا على اتصال بالهند بشأن مقتل البحارة

وأعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه على اتصال بالشركاء في الهند بعد مقتل أربعة من مواطنيها في هجوم صاروخي على سفينة شحن في البحر الأسود، وهي تغادر ميناء أوديسا الأوكراني. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين إن القوات الروسية ستواصل استهداف السفن المشاركة في نقل الأسلحة والعتاد الحربي لأوكرانيا، وقال: "تشنّ قواتنا المسلحة وستواصل شنّ ضربات على السفن المشاركة في نقل الذخائر والأسلحة وغيرها تلبية لأهداف نظام كييف"، وقال بيسكوف رداً، على سؤال، حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أي تغييرات في خطة الحرب على أوكرانيا، في أعقاب استقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخائيل فيدوروف: "نحن نتابع بالطبع جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف، ولا سيّما في ظل العملية العسكرية الخاصة الجاري تنفيذها".

وقال الرئيس الروماني نيكوشور دان، اليوم الثلاثاء، إن سفينة ترفع علم ليبيريا وتبحر من مصر إلى أوكرانيا تعرضت لهجوم قبالة سواحل رومانيا، في هجوم يُرجح أن يكون مرتبطاً بالحرب الروسية على أوكرانيا. وكتب دان، على منصة إكس: "تعرضت السفينة إل بي جي غاز لشبونة، التي ترفع العلم الليبيري، لضربة بالقرب من المياه الإقليمية الرومانية، على بعد حوالى 20 ميلاً بحرياً (40 كيلومتراً) قبالة الساحل الروماني"، مضيفاً أن فرق الإنقاذ الرومانية أجلت طاقم السفينة، ومن بينهم ثلاثة مصابين، وجرى إرسال زورق قطر لضمان عدم انجراف السفينة أو تشكيل خطر على الملاحة. وكانت موسكو نفت مراراً مسؤوليتها عن الهجمات التي وردت أنباء بشأنها في رومانيا، أو قالت إن كييف هي التي نفذتها أو عزت الأمر إلى "استفزازات" أوكرانية.

حذر وزير الدفاع البولندي من أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك وأن الشتاء سيكون قاسياً

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وحذر وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، اليوم الثلاثاء، من أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني متهالك، وأن الشتاء سيكون قاسياً. وقال كاميش، للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي الحكومية: "سيكون الوضع في الأشهر المقبلة، وخاصة في الخريف والشتاء، صعباً للغاية بالنسبة لأوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وأوضح كاميش أن توقعاته تستند إلى حالة نظام الدفاع الجوي الأوكراني. وأضاف كاميش أن "نظام الدفاع الجوي متهالك، والقدرة الإنتاجية غير متناسبة مع احتياجات الدفاع الجوي والصاروخي"، معرباً عن دعمه لنقل إنتاج أسلحة الدفاع الجوي إلى أوروبا، وتحديداً الصواريخ، لتوريدها لاحقاً إلى أوكرانيا.

استهداف ثالث لمنشآت غاز أوكرانية

وأعلنت شركة "نافتوغاز" ​الحكومية الأوكرانية، عبر تطبيق "تليغرام" اليوم الثلاثاء أن روسيا شنت هجمات على منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وأوضحت أن هجوماً على إحدى المنشآت يوم الأحد الماضي أدى إلى خسارة جزئية في حجم الإنتاج بعد أن اضطرت إلى إيقاف تشغيل معدات، وأضافت الشركة أن منشأة أخرى تعرضت لأضرار جراء هجوم وقع صباح أمس الاثنين.

أعلنت "نافتوغاز" الأوكرانية أنّ روسيا شنّت هجمات على منشآت إنتاج الغاز في خاركيف

وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 22 شخصاً بينهم طفل، جراء هجمات روسية استهدفت مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون ألكسندر بروكودين، عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الاثنين: "استهدفت هجمات الطائرات المسيّرة الروسية والقصف المدفعي عدة مناطق منها خيرسون، ما أسفر هذا الهجوم عن إصابة 22 شخصاً، كما تسببت الهجمات في إلحاق أضرار بمبنيَين سكنيَّين، وسبعة منازل ومتجر، وعدة سيارات". وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 46 من أصل 58 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال ليل أمس الاثنين. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و431 ألفاً و900 فرد، من بينهم 1370 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

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وحذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، من أن استهداف كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية يزيد من مخاطر وقوع كارثة إشعاعية. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك قوله إنّ استهداف المتخصّصين الرئيسيين والمسؤولين عن ضمان الأمن النووي والإشعاعي للمنشأة يمثل محاولة لشل نظام إدارة محطة الطاقة النووية، ويزيد حتماً من مخاطر وقوع كارثة إشعاعية ناجمة عن خلل تقني. وكان المدير العام لمؤسّسة "روسأتوم" للطاقة النووية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف أعلن عن مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا الأسبوع الماضي، جراء هجوم أوكراني استهدف المحطة.

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، قنا)