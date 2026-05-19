روسيا تبدأ مناورات نووية لمدة 3 أيام

- بدأت روسيا مناورات نووية واسعة تشمل أكثر من 65 ألف جندي و7800 وحدة من المعدات، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ وطائرات وغواصات نووية، في ظل تصاعد التوترات مع أوكرانيا. - تأتي هذه المناورات بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة، مما يحرر القوتين النوويتين من قيود الانتشار النووي، ويعزز تصريحات بوتين حول القدرات النووية الروسية. - تشمل التدريبات إطلاق صواريخ باليستية ومجنّحة، وتتناول التعاون النووي مع بيلاروسيا، حيث نشرت روسيا صاروخ "أوريشنيك" القادر على حمل رؤوس نووية.

بدأ الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، مناورات نووية تستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعّدت كييف ضرباتها بالطائرات المسيّرة، وقبل ساعات من وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين الثلاثاء. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي تُجري من 19 إلى 21 مايو/ أيار 2026 مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان". وخلال هجومها المستمرّ على أوكرانيا منذ ما يزيد على أربع سنوات، استعرضت موسكو امتلاكها للأسلحة النووية ولوّحت مراراً باستخدامها.

وتأتي المناورات بعد أشهر من انقضاء أجل معاهدة "نيو ستارت" الموقّعة بين روسيا والولايات المتحدة والتي هدفت إلى الحدّ من الانتشار النووي، وأيضاً في ظلّ موجة تصريحات أدلى بها بوتين حول القدرات النووية لبلاده. في هذا الجانب، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن انتهاء مفاعيل المعاهدة أعفى أكبر قوّتَين نوويتَين في العالم من مجموعة من القيود.

وأفادت الوزارة بأن التدريبات ستشمل مشاركة أكثر من 65 ألف جندي، و7800 وحدة من المعدات والأسلحة، من بينها أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، إلى جانب مشاركة طائرات وسفن وغواصات، من بينها غواصات نووية.

أيضاً، ستتضمّن المناورات اختبارات لإطلاق صواريخ باليستية وأخرى مجنّحة، على أن تتناول أيضاً مسائل تتعلّق "بالتدريب والاستخدام المشترك للأسلحة النووية المنتشرة على أراضي جمهورية بيلاروسيا". وكانت روسيا قد نشرت صاروخاً قادراً على حمل رؤوس نووية يُعرف باسم "أوريشنيك" في بيلاروسيا. وأعلنت موسكو بدء المناورات قبل ساعات من وصول بوتين إلى الصين في زيارة تستمرّ يومين.

(فرانس برس)