روسيا تبحث عن طرق ملاحة بديلة لبحر أزوف عقب هجمات أوكرانية

- التوتر في بحر أزوف: روسيا تبحث عن طرق بديلة للملاحة بعد تكثيف أوكرانيا هجماتها على السفن الروسية، مستهدفة 116 سفينة لضرب "الأسطول الشبح" والحد من إمدادات الوقود إلى القرم. وزارة الزراعة الروسية تؤكد استمرار الصادرات دون تأثير على الإمدادات الغذائية المحلية. - الهجمات المتبادلة: الجيش الروسي يشن هجوماً بصواريخ باليستية على كييف، بينما تستهدف الطائرات المسيّرة الأوكرانية مناطق روسية، مما يسفر عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 22 آخرين. أوكرانيا تعلن عن ارتفاع خسائر القوات الروسية. - الدعم الدولي لأوكرانيا: أكثر من 35 دولة تطلق مبادرة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني. فرنسا تتفق مع أوكرانيا على اقتناء طائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوي. نائب رئيس الوزراء الأوكراني يؤكد استمرار مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها تبحث عن طرق بديلة للملاحة في بحر أزوف، في ظل تكثيف أوكرانيا ضرباتها ضد السفن الروسية، بعدما أعلنت كييف استهداف 116 سفينة خلال تسعة أيام، في حملة تهدف إلى ضرب ما تصفه بـ"الأسطول الشبح" الروسي والحد من إمدادات الوقود إلى شبه جزيرة القرم.

ويقع بحر أزوف بين روسيا والمناطق الجنوبية من أوكرانيا التي يحتلها الجيش الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويُعد ممراً مهماً لتصدير المنتجات الزراعية، بما فيها الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة التي تقول كييف إنها "مسروقة"، فضلاً عن نقل الإمدادات إلى القرم.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، في بيان، إنه "يجري حالياً البحث عن طرق بديلة للملاحة البحرية بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة المال ومجتمع الأعمال"، مؤكدة أن الصادرات ستستمر. وأضافت أن "الوضع في بحر أزوف لن يؤثر على الإمدادات الغذائية في السوق المحلية أو على إمكانيات التصدير لبلادنا"، مشيرة إلى أنه "ستجري إعادة توجيه مسارات الإمداد اللوجستية إذا اقتضت الضرورة".

من جهتها، قالت وزارة النقل الروسية إنها تتخذ "الإجراءات اللازمة كافّة لضمان انسيابية عمليات نقل البضائع، في ظل تزايد عدد الهجمات التي يشنها العدو على الأسطول المدني" في بحر أزوف، مضيفة أنه سيجري تحويل بعض الشحنات إلى وسائل نقل أخرى إذا لزم الأمر.

وأعلن قائد قوات المسيّرات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قواته أصابت "116 سفينة خلال الأيام التسعة الماضية"، بينها ناقلات وسفن شحن عدّة في بحر أزوف، موضحاً أن الهجمات تهدف إلى إلحاق أضرار بـ"الأسطول الشبح" الروسي والحد من إمدادات البنزين الروسية إلى شبه جزيرة القرم.

هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف

شن الجيش الروسي هجوماً جديداً بصواريخ باليستية ليل الاثنين-الثلاثاء على العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلنته السلطات في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فيما سُمعت عدة انفجارات في أنحاء وسط المدينة. وقالت السلطات المحلية إن حرائق اندلعت في منطقتين على الأقل، بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها بسبب سرعتها العالية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل اللوجستية التي تبحث عنها روسيا لتصدير المنتجات الزراعية؟ ما هي أنواع السفن التي أعلنت أوكرانيا استهدافها في بحر أزوف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام: "أنظمة الدفاع الجوي فعّلت في العاصمة. العدو يهاجم كييف بصواريخ باليستية". ونشبت حرائق في حي هولوسييفسكي جنوب كييف، بحسب المصدر نفسه. ودوت صافرات الإنذار في العاصمة قبل أن يسمع دوي ستة انفجارات، وفق ما أفاد مراسل "فرانس برس" في الموقع.

ورُفعت حالة التأهب الجوي في العاصمة لنحو 50 دقيقة. ولم تشر تقارير إلى حدوث إصابات. وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن القصف استهدف منطقتين للتخزين في حي هولوسيفسكي على أطراف وسط المدينة، مما تسبب في اندلاع حرائق فيهما.

كما ذكر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن حطام طائرة مسيّرة سقط في منطقة مفتوحة بإحدى الضواحي الشرقية للعاصمة، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من السيارات. وأفاد شهود عيان لوكالة "رويترز" بسماع عدة انفجارات في المدينة. وفي جنوب شرقي أوكرانيا، أعلنت أجهزة الطوارئ في مدينة زابوريجيا أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت مناطق سكنية ومواقع أخرى، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً. وفي السياق، قال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق "تليغرام"، إن هجوماً بطائرة مسيّرة على بلدة قرب مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا شمال شرقي البلاد، أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إطلاق عدد من أعضاء "تحالف الراغبين"، الذي يضم أكثر من 35 دولة لدعم دفاع أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، مبادرة في باريس لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، وتكثيف الضغط على موسكو من أجل إنهاء الحرب. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أخبار 10 قتلى بهجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

، أمس، أن فرنسا وأوكرانيا اتفقتا على خريطة طريق تنص على اقتناء كييف 16 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"، مع أسلحتها، ودفعة أولى من منظومات الدفاع الجوي "سامب/تي" من الجيل الجديد، وذلك على هامش قمة "تحالف الراغبين" التي عُقدت في باريس.

وقال ماكرون، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة، إن أولى طائرات "رافال" يُفترض أن تحلّق في الأجواء الأوكرانية بين عامَي 2028 و2029، مضيفاً أن عمليات تدريب الطيارين والأطقم الأوكرانية ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، من دون أن يعلن قيمة الصفقة أو موعد توقيع العقود.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، مساء الاثنين، أن ما لا يقل عن 13 مدنياً قُتلوا في هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق خاضعة للسيطرة الروسية شرق وجنوب أوكرانيا. وأضافت الإدارات الإقليمية المعينة من موسكو عبر تطبيق تليغرام أن 22 شخصا آخرين أصيبوا، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الهجمات استهدف مركبات مدنية. وبحسب تلك السلطات، شملت حصيلة القتلى سائقَي شاحنتين على الأقل، بالإضافة إلى ركاب عدد من السيارات، وهي معلومات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.

بدورها، قالت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها قد تحول البضائع التي تنقلها سفن الشحن عبر بحر آزوف إلى طرق نقل أخرى عبر مسارات بديلة بسبب تزايد الهجمات الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن روسيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفن في بحر آزوف.

ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022 إلى نحو مليون و421 ألفاً و810 عسكريين بين قتيل وجريح، بينهم 1120 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر "فيسبوك" وأوردته وكالة "يوكرينفورم"، إن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 12131 دبابة، و24932 مركبة قتالية مدرعة، و45911 نظام مدفعية، و1931 راجمة صواريخ متعددة الإطلاق، و1491 منظومة دفاع جوي. وأضافت أن الخسائر الروسية شملت أيضاً تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و407201 طائرة مسيّرة، و4899 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و119862 مركبة وخزان وقود، إضافة إلى 4416 قطعة من المعدات الخاصة.

سياسياً، أكد نائب رئيس الوزراء الأوكراني المكلّف بملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تاراس كاتشكا، أن التغيير المرتقب في الحكومة الأوكرانية لن يؤثر على مسار اندماج البلاد في التكتل الأوروبي. وقال كاتشكا، في بروكسل قبيل الافتتاح الرسمي للمرحلة الثانية من مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، والمعروفة بـ"المجموعة السادسة" التي تغطي العلاقات الخارجية، إن ضمان استمرار المفاوضات وتنفيذ عملية الإصلاح يمثل "أولوية غير مشروطة" للحكومة الأوكرانية.

وكثّفت أوكرانيا أخيراً هجماتها على روسيا، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية النفطية، في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي. من جانبها، تواصل روسيا شنّ غارات يومية على أوكرانيا، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لم يُفضِ حتى الآن إلى حلّ دبلوماسي.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)