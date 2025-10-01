روسيا تؤكد تلقيها تأكيداً أميركياً لأهمية التسوية في أوكرانيا

- أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أهمية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في نيويورك. - أشارت زاخاروفا إلى تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص، كيث كيلوغ، حول عدم عرقلة واشنطن للضربات الأوكرانية، مؤكدة على أهمية فهم جذور النزاع. - شهدت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحولاً بارزاً، حيث أبدى دعمه لاستعادة أوكرانيا لكامل أراضيها، بعد لقائه الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء الثلاثاء، أن الجانب الروسي تلقى أثناء لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأميركي، ماركو روبيو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، تأكيداً لأهمية التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، وضرورة إدراك أسبابه الجذرية.

وفي معرض تعليقها على تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص، كيث كيلوغ، بأن واشنطن لن تعرقل الضربات الأوكرانية على أهداف في العمق الروسي، أشارت زاخاروفا إلى أن كيلوغ يتبع لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي دعا في وقت سابق إلى التسوية السلمية للوضع في أوكرانيا.

وأضافت في تصريحات صحافية أن لقاء الوفد الروسي مع روبيو في نيويورك شكل امتداداً لقمة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأميركي في ولاية ألاسكا الأميركية في 15 أغسطس/أب الماضي، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا أهمية تحليل جذور النزاع وفهمها.

وكان لافروف قد عقد خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدداً من اللقاءات الثنائية، بما فيها محادثات مع روبيو. وفي ختام المحادثات التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أفادت فيه بأن وزيري الخارجية الروسي والأميركي "تبادلا الآراء حول تسوية الأزمة الأوكرانية عطفاً على التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إطار اللقاء الروسي الأميركي على أعلى مستوى في أنكوريج"، في ألاسكا.

وأعرب لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة يوم السبت الماضي، عن أمل بلاده مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مقراً بأن الإدارة الحالية تسعى للدفع بالتعاون البراغماتي، ومشيداً بحرصها على المساهمة في البحث عن سبل واقعية لتسوية الأزمة الأوكرانية.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراضٍ لموسكو. وجاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، عقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل".

ويعكس هذا التصريح بشأن قدرة أوكرانيا على استعادة جميع أراضيها تحولاً بارزاً في خطاب ترامب، خاصة أنه كان قد رفض في السابق فكرة "استعادة أوكرانيا بالكامل"، واعتبرها غير واقعية. وجاء التغيير عقب لقائه زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة.