روسيا تؤكد استخدام صواريخ "أوريشنيك" ذات القدرة النووية ضد أوكرانيا

- أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى في هجوم على أوكرانيا، مستهدفةً أهدافاً عسكرية رداً على هجمات أوكرانية على بنى تحتية مدنية في روسيا. - شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على كييف باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر مبانٍ سكنية، بينما حذر الرئيس الأوكراني من هجوم محتمل بصاروخ "أوريشنيك". - أعلن الجيش البولندي عن إجراءات وقائية لحماية المجال الجوي للبلاد عقب الهجمات الروسية، مؤكداً على أهمية تأمين المناطق المجاورة للمناطق المهددة.

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى وذات القدرة النووية، لاستهداف أوكرانيا ليل السبت-الأحد، مشددة على أن هذا الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية. وقالت الوزارة، في بيان: "رداً على الهجمات الأوكرانية الإرهابية على بنى تحتية مدنية على أراضي روسيا، وجهت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة كبيرة بواسطة صواريخ أوريشنيك البالستية، وصواريخ إسكندر البالستية الجوية، وصواريخ كينجال فرط الصوتية والبالستية الجوية، وصواريخ كروز من طراز تسيركون"، إضافة إلى مسيّرات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات الجوية الأوكرانية على منصة تليغرام، إن روسيا شنت هجوماً واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية. وحذر الجيش الأوكراني أيضاً من هجوم روسي محتمل بصاروخ "أوريشنيك" الجديد متوسط المدى.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بسماع "سلسلة من الانفجارات" في العاصمة في وقت مبكر من اليوم الأحد، وأفاد شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجارات. وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تليغرام إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وتضررت عدة مبانٍ سكنية في أنحاء المدينة. وأضاف أن الحطام كان مشتعلاً في مبنى مدرسة بوسط المدينة.

من جهته، أعلن الجيش البولندي اليوم الأحد أن سلاح الجو البولندي يعمل في المجال الجوي للبلاد عقب هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية. وأضاف أن هذه الإجراءات ذات طابع وقائي، وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي البولندي، ولا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر مساء السبت من أن هجوماً بصاروخ أوريشنيك بات متوقعاً، وقال نقلاً عن معلومات استخباراتية إن كييف معرضة للخطر أيضاً. وحذر زيلينسكي من هجوم روسي محتمل يتضمن أنواعاً مختلفة من الأسلحة، وحثّ الناس على الاحتماء في أثناء إنذارات الغارات الجوية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد استخدمت بالفعل صاروخ أوريشنيك متوسط المدى في الهجوم الذي وقع ليلاً على كييف.

وقد استخدمت روسيا هذا الصاروخ الباليستي، الذي يتمتع بقدرة تدميرية عالية للغاية، مرتين من قبل في حربها ضد أوكرانيا: مرة من دون رؤوس حربية في مدينة دنيبرو الواقعة في الجنوب الشرقي، وأخيراً في غرب أوكرانيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز)