روسيا: الحزب الحاكم يبحث عن 55% من الأصوات بانتخابات الدوما

ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية بدأت بمناقشة النتائج المستهدفة بانتخابات مجلس الدوما (النواب) المزمع إجراؤها في سبتمبر/ أيلول 2026. ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مقربة من ديوان الرئاسة الروسية قولها إن حصول حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على 55% من الأصوات بالقائمة النسبية مع نسبة المشاركة 55%، سيُعتبر "نتيجة مواتية"، على أن يُبلَغ نواب حكام الأقاليم بهذه المعادلة في ورشة عمل لم يُحدَّد موعدها بعد.

وأوضح أحد المصادر أن "روسيا الموحدة" يتطلع إلى الحصول على الأغلبية الدستورية بما لا يقل عن 325 من أصل 450 مقعداً في الدوما بتشكيلته التاسعة، بينما لفت آخر إلى أن المعادلة "55% على 55%" هي "النتيجة المتوسطة"، نظراً لتباين النمط الانتخابي من إقليم إلى آخر، وذلك لوجود "سلطنات انتخابية" مثل الجمهوريات القومية في شمال القوقاز، تجمع بين المشاركة العالية والنسبة العالية للتصويت لصالح حزب السلطة، وتقابلها أقاليم ذات معدلات تصويت ومشاركة منخفضة في الدائرة الفدرالية الشمالية الغربية وسيبيريا وغيرهما من المناطق. علماً أن جمهوريات شمال القوقاز الروسي، وعلى رأسها الشيشان، تظهر دوماً أعلى نسبة تصويت لـ"روسيا الموحدة" بالانتخابات التشريعية ولصالح الرئيس فلاديمير بوتين في الاستحقاقات الرئاسية، وتصل في بعض الأحيان إلى نحو 99%. إلا أن أحد المصادر رأى أن الوضع في الدورة الانتخابية الحالية أكثر تعقيداً مقارنة بحملة انتخابات الدوما في عام 2021، ما يتطلب وضع سيناريوهات مختلفة من جهة استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا أو انتهائها، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي.

ومع ذلك، يضع "روسيا الموحدة" أهدافاً أكثر طموحاً للانتخابات التشريعية المقبلة، مقارنة بانتخابات عام 2021، أي آخر استحقاق من نوعه قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وفي عام 2021، بلغت نسبة المشاركة 51.7%، دون أن يتمكن الحزب من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات في القائمة النسبية، إذ بلغت نسبة التصويت لصالحه 49.8%. إلا أن فوز مرشحي الحزب بـ198 دائرة فردية أهله لتكوين الأغلبية الدستورية بالتشكيلة الحالية للدوما باستحواذه على 324.