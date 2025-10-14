روسيا: الأمن يتهم مجموعة من المعارضين بـ"الاستيلاء على السلطة"

- رفعت روسيا قضية جنائية ضد معارضين بارزين في المنفى، منهم ميخائيل خودوركوفسكي وميخائيل كاسيانوف، بتهم "الاستيلاء على السلطة بالقوة" و"تنظيم جماعة إرهابية"، مع عقوبات تصل إلى 20 و15 عاماً. - تشمل القائمة شخصيات مثل دميتري غودكوف وغاري كاسباروف، وتعتبرهم روسيا "عملاء للخارج"، حيث أسسوا حركة لمناهضة الحرب في فبراير 2022، مصنفة كمنظمة غير مرغوب فيها. - أدرجت روسيا إيليا ياشين وفلاديمير كارا-مورزا على قائمة المتورطين في "النشاط المتطرف"، رغم العفو عنهما سابقاً في صفقة تبادل سجناء تاريخية.

رفع جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا قضية جنائية بحق عدد من المعارضين الروس في المنفى، بمن فيهم أثرى أثرياء روسيا سابقاً ميخائيل خودوركوفسكي، ورئيس الوزراء الأسبق ميخائيل كاسيانوف، بتهمتي "الاستيلاء على السلطة بالقوة" و"تنظيم جماعة إرهابية والمشاركة فيها"، وتبلغ العقوبة القصوى بموجبهما السجن لمدة 20 و15 عاماً على التوالي.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نُشر على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن قائمة المتهمين تشمل أيضاً مجموعة من أسماء المعارضين الروس البارزين في المنفى، بمن فيهم النائب السابق بمجلس الدوما (النواب) الروسي دميتري غودكوف، والخبير الاقتصادي سيرغي غورييف، ورجل الأعمال يفغيني تشيتشفاركين، وبطل العالم السابق للشطرنج غاري كاسباروف، وغيرهم من الشخصيات المناهضة لحرب روسيا على أوكرانيا، ممن تصنّفهم وزارة العدل الروسية بـ"عملاء للخارج"، كما أن أغلبهم مدرجون على قائمة المطلوبين.

وأضاف البيان أن "الأشخاص المذكورين أسسوا في فبراير/شباط 2022، حركة اللجنة الروسية لمناهضة الحرب، بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتغيير النظام الدستوري في روسيا الاتحادية"، مذكّراً بأن "اللجنة الروسية لمناهضة الحرب" مصنفة في روسيا "منظمة غير مرغوب فيها" منذ يناير/كانون الثاني 2024.

وتواصل روسيا بهذا القرار تشديد الخناق على رموز المعارضة "غير النظامية"، إذ أدرجت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية "روس فين مونيتورينغ"، أمس الاثنين، اسمي المعارضين السياسيين المقيمين في المنفى إيليا ياشين وفلاديمير كارا-مورزا، على قائمة الأفراد الذين "تتوفر بيانات تفيد بضلوعهم في النشاط المتطرف أو الإرهاب"، وذلك على الرغم من إصدار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عفواً بحقهما في العام الماضي تمهيداً للإفراج عنهما في إطار صفقة تبادل سجناء كبرى وصفت بـ"التاريخية" وجرت بمطار أنقرة في 1 أغسطس/آب 2024.

ويعرف عن كارا-مورزا أنه نجل الإعلامي المعارض الروسي، فلاديمير كارا-مورزا، ويتمتع بمسيرة إعلامية وسياسية حافلة تراوحت بين الترويج لعقوبات أميركية بحق من لهم ضلوع في انتهاكات حقوقية في روسيا، وصولاً إلى معارضته العلنية للتدخل العسكري في أوكرانيا منذ أيامه الأولى في عام 2022. وفي عام 2023، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً مع أداء العقوبة في إصلاحية ذات نظام مشدد، وهو الحكم الأشد بحق المعارضين الروس في روسيا المعاصرة، وذلك لإدانته بعدة تهم بما فيها "خيانة عظمى" ونشر "أخبارك كاذبة" حول الجيش الروسي.

أما النائب المحلي السابق ياشين، فعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الحاكمة في روسيا وعلاقته الشخصية الوطيدة بالمعارض السياسي بوريس نيمستوف، الذي اغتيل على بعد أمتار من الكرملين في عام 2015. كما أدلى ياشين بتعليقات جريئة سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو لوسائل الإعلام الروسية والأجنبية. وفي نهاية عام 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف لإدانته بتهمة نشر "أخبار كاذبة" حول الجيش، ما أثار صدى إعلامياً كبيراً إلى حد أن بوتين اضطر للتعليق والتأكيد على مبدأ "رفض التدخل في عمل المحاكم"، على حد تعبيره.