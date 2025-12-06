- وضعت السلطات الروسية السياسي ليف شلوسبرغ قيد الاحتجاز الاحتياطي بتهم نشر معلومات كاذبة عن الجيش، في إطار حملة قمع ضد المعارضين لحرب أوكرانيا. يُعرف شلوسبرغ بمعارضته للرئيس بوتين وحرب أوكرانيا، ويواجه محاكمة طويلة. - انتقدت منظمة العفو الدولية الضغوط المتزايدة على حزب يابلوكو المعارض، مشيرة إلى تفكيك المعارضة السياسية السلمية في روسيا استعداداً للانتخابات البرلمانية 2026. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 116 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عشر مناطق، في سياق الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وضعت السلطات الروسية، الجمعة، سياسياً يُعدّ من القلائل الذين يعارضون حرب أوكرانيا من داخل روسيا، قيد الاحتجاز الاحتياطي بانتظار محاكمته، قبل أيام فقط من موعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وفق ما أفاد الحزب الذي ينتمي إليه. ويخضع ليف شلوسبرغ، العضو البارز في حزب يابلوكو والبالغ 61 عاماً، للإقامة الجبرية بشكل متقطع منذ يونيو/ حزيران. وأمرت محكمة في مدينة بسكوف باحتجازه احتياطياً حتى فبراير/ شباط بتهم جديدة تتعلق بنشر معلومات كاذبة عن الجيش، وذلك قبل موعد رفع الإقامة الجبرية عنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول، وفق ما أعلنه حزب يابلوكو على "تليغرام".

ويتعرض شلوسبرغ الآن لوضع يطلق عليه محامو حقوق الإنسان وصف "الكاروسيل" أو "لعبة الأحصنة الدوارة"، حيث يوجه المدعون العامون سلسلة تهم لإبقاء شخص وراء القضبان باستمرار. وكثفت موسكو حملة القمع ضد المعارضين لحربها في أوكرانيا، حيث سنّت قوانين رقابية صارمة، وأصدرت أحكاماً بالسجن لسنوات ضد منتقدين. وعقب إعلان قرار المحكمة الجمعة، شكر شلوسبرغ مؤيديه، قائلاً: "يا أصدقاء، لا تيأسوا. الحرية فينا. أحبكم"، وفقاً لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة مؤيدة له.

وسيواجه الناشط الحقوقي محاكمة طويلة بتهم عدة تتعلق بآرائه، وطوال هذه المحاكمة سيبقى مسجوناً بحسب النظام القضائي الروسي الذي يُطبَّق على السجناء السياسيين لمنعهم من الفرار خارج البلاد. وشلوسبرغ نائب سابق معروف ومعارض قديم للرئيس فلاديمير بوتين، وحزبه يابلوكو هو الحزب الوحيد المسجل في روسيا الذي ينتقد الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا. ويواجه عضوان بارزان آخران في الحزب، هما مكسيم كروغلوف، ونيكولاي ريباكوف، اتهامات أيضاً بسبب آرائهما المناهضة للحرب.

وانتقدت منظمة العفو الدولية تزايد الضغوط الروسية على الحزب. وقالت في بيان: "استعداداً للانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول 2026، تعمل السلطات الروسية باطراد على تفكيك ما تبقى من المعارضة السياسية السلمية". وفرّ معظم المعارضين البارزين إلى خارج روسيا بسبب حملة القمع. وكانت شخصيات روسية معارضة في المنفى قد وجهت انتقادات لشلوسبرغ لعدم إدانته الغزو الروسي بما يكفي، ولانتقاده الهجمات الأوكرانية المضادة.

إلى ذلك، وفي سياق الحرب المستمّرة بين روسيا وأوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 116 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عشر مناطق خلال الليل. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 116 طائرة مسيّرة أوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأشار البيان إلى أن 29 منها دُمِّرَت فوق مقاطعة ريازان، و27 فوق مقاطعة فورونيغ، و23 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة بيلغورود.

وأضاف: "كذلك أُسقطت ست طائرات مسيّرة فوق مقاطعة تفير، وثلاث فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، واثنتان فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة تولا وواحدة أخرى فوق مقاطعة أوريول". وبحسب "سبوتنيك"، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيغ، بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)