روسيا: أوكرانيا ترفض وقفاً لإطلاق النار لتسليم جثث عسكريين

- رفضت أوكرانيا وقف قصف كوستيانتينيفكا، مما أعاق تسليم جثث العسكريين الأوكرانيين، بينما نفت كييف سيطرة موسكو على البلدة الاستراتيجية في دونيتسك. - شنت أوكرانيا هجمات على 16 محطة كهرباء في شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة، مما زاد من أزمة الطاقة، وتعرض مطار عسكري في القرم لهجوم أيضًا. - عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة في حل النزاع الأوكراني خلال مكالمة مع بوتين، مع استمرار المبعوثين الأميركيين في جهود الوساطة.

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أوكرانيا رفضت وقف قصف بلدة كوستيانتينيفكا في شرق البلاد للسماح لموسكو بتسليم جثث عسكريين أوكرانيين قتلى. وأبلغ قادة عسكريون روس الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، بأن قوات موسكو سيطرت على كوستيانتينيفكا، لكن كييف نفت ذلك، قائلة إن قواتها لا تزال تسيطر على البلدة.

وكوستيانتينيفكا منطقة استراتيجية لطالما سعت موسكو للسيطرة عليها في هجمات على منطقة دونيتسك. وقالت روسيا إنها اقترحت وقفاً لإطلاق النار يستمر ست ساعات في كوستيانتينيفكا والمناطق المحيطة بها غدا الاثنين لتسهيل تسليم جثث العسكريين الأوكرانيين، وأمهلت كييف حتى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش اليوم للرد.

وكانت أوكرانيا قد قالت إنها هاجمت خلال الـ48 ساعة الماضية 16 محطة فرعية لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم وفي مناطق أخرى تحتلها روسيا، ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود ومحيطها.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن روبرت بروفدي، قائد القوات الأوكرانية غير المأهولة، تأكيده وقوع الهجوم في منشور له على منصة تليغرام اليوم الأحد. وجرى الهجوم على محطات لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى مناطق خيرسون ولوغانسك وزابوريجيا. وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان منفصل، أن هناك مطاراً عسكرياً تعرض لهجوم أيضاً في شبه جزيرة القرم.

يأتي ذلك فيما قال يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين، في وقت مبكر اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا. وأضاف أوشاكوف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونُقل عن الرئيس الأميركي قوله إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)