رودريغيز تطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون فنزويلا

حضت رئيسة فنزويلا الانتقالية، ديلسي رودريغيز، الأحد، الولايات المتحدة على البقاء بعيدة عن السياسة في فنزويلا، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن عليها منذ اعتقال القوات الأميركية للرئيس المختطف نيكولاس مادورو. وقالت رودريغيز، في كلمة موجهة لعمال النفط في ولاية أنزواتيغي الشرقية "كفى أوامر من واشنطن للسياسيين الفنزويليين. دعوا السياسة الفنزويلية تحل خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية. كفى تدخلا من القوى الأجنبية".

على صعيد آخر، أفرجت السلطات الفنزويلية الأحد عن 104 سجناء سياسيين على الأقل، في إطار عمليات إطلاق سراح تتم ببطء تحت ضغط الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية. وكتبت المنظمة غير الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي "تحققنا اليوم في منظمة فورو بينال من إطلاق سراح 104 سجناء سياسيين في فنزويلا". وكانت المنظمة قد أفادت في وقت سابق عن إطلاق سراح 80 سجينا الأحد.

وقال مدير المنظمة ألفريدو روميرو عبر منصة إكس "نحن نتحقق من الحالات. ومن المرجح أن تتم عمليات إفراج أخرى". وأوضح المحامي غونزالو هيميوب الذي ينتمي الى المنظمة نفسها أن عملية الإفراج تمت ليلا، مضيفا عبر منصة إكس "هذا العدد ليس نهائيا بعد، ويمكن أن يزداد مع إجرائنا مزيدا من عمليات التحقق".

وتؤكد الحكومة الفنزويلية أنها أطلقت سراح 626 معتقلا سياسيا منذ ديسمبر/ كانون الأول، لكن هذه الحصيلة الرسمية لا تتوافق مع تقارير المنظمات غير الحكومية. وأحصت "فورو بينال" نحو نصف هذا الرقم خلال الفترة نفسها. وتندد المعارضة والمنظمات الحقوقية المذكورة ببطء العملية، وتنتظر عائلات معتقلين أمام السجون، وتبيت في الهواء الطلق أملا برؤيتهم يستعيدون حريتهم.

وكانت رودريغيز قد وعدت مطلع الشهر الجاري بالإفراج عن معتقلين سياسيين، فضلا عن توقيعها اتفاقات نفطية مع الولايات المتحدة والبدء بإصلاح تشريعي يتناول خصوصا القانون المتصل بالمحروقات. والسبت، دعت رودريغيز إلى "التوصل لتفاهمات" مع المعارضة بهدف إرساء "سلام" في البلاد.

(فرانس برس)