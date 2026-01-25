رودريغيز تدعو إلى حوار سياسي شامل في فنزويلا

- دعت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا الانتقالية، إلى "حوار سياسي حقيقي" يشمل جميع الأطراف بهدف إنهاء الاستقطاب، مؤكدةً على ضرورة أن يكون الحوار فنزويلياً خالصاً دون تدخل خارجي. - أطلقت رودريغيز "برنامج التعايش والسلام" بإشراف وزير الثقافة إرنستو فيليغاس، ويهدف إلى إعداد مسح شامل لمظاهر العنف وخطاب الكراهية في فنزويلا خلال 100 يوم. - منذ توليها الرئاسة، اتخذت رودريغيز إجراءات إصلاحية، منها الإفراج عن 626 سجيناً سياسياً، في محاولة لتخفيف التوتر الداخلي وتحسين صورة البلاد.

دعت رئيسة فنزويلا الانتقالية، ديلسي رودريغيز، إلى عقد "حوار سياسي حقيقي" يشمل الأطراف كافة، من معارضين وموالين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى إخراج البلاد من حالة الاستقطاب الحاد، وقد كلفت بهذه المهمة شقيقها رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز.

وشددت رودريغيز على أن هذا الحوار يجب أن يفضي إلى "نتائج ملموسة وفورية"، وأن يكون "حواراً فنزويلياً خالصاً"، مؤكدةً أنه "لا ينبغي بعد الآن فرض أي أوامر خارجية، لا من واشنطن، ولا من بوغوتا، ولا من مدريد". وأضافت: "هذا مطلب البلد، وليكن من أجل المصلحة العامة لفنزويلا".

ووجهت رودريغيز دعوة إلى المعارضة الفنزويلية للانخراط في الحوار، قائلةً: "انطلاقاً من اختلافاتنا، علينا أن نلتقي ونتوصل إلى تفاهمات لصالح شعب فنزويلا". وأضافت: "لا يمكن أن تكون هناك خلافات سياسية ولا حزبية عندما يتعلق الأمر بالسلم في فنزويلا".

وتأتي هذه المبادرة في إطار "برنامج التعايش والسلام"، الذي سيشرف على تنسيقه، بحسب ما أعلنت رودريغيز، وزير الثقافة إرنستو فيليغاس، على أن يضم البرنامج مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وأكاديميين، في قائمة قالت إنها لا تزال مفتوحة. وفي هذا الإطار، أوضحت أن الخطة تقوم على تنفيذ "برنامج لمدة 100 يوم"، ستكون "مهمته الأولى" إعداد "مسح شامل لمظاهر العنف وخطاب الكراهية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا"، من دون أن تحدد موعد بدء التنفيذ.

وأكدت الرئيسة الانتقالية أنها تبادلت رؤى مختلفة مع المشاركين في البرنامج، إلا أنهم يجتمعون على هدف مشترك يتمثل في تحقيق السلام لفنزويلا، مشيرةً إلى أن المقصود هو "السلام بمعناه الشامل"، وأضافت: "ليس فقط السلام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، بل السلام بكل أبعاده".

ومنذ توليها رئاسة فنزويلا عقب اختطاف الرئيس السابق نيكولاس مادورو في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شرعت رودريغيز في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، كان أبرزها الإفراج عن مئات السجناء، في خطوة عُدّت مؤشراً على محاولة تخفيف التوتر الداخلي وتحسين صورة البلاد. وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة فنزويلا الانتقالية، أول أمس الجمعة، أن 626 سجيناً سياسياً على الأقل أُفرج عنهم مؤخراً.

(فرانس برس، العربي الجديد)

