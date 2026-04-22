روته في أنقرة: لقاءات مع أردوغان وكبار المسؤولين لبحث قضايا "الناتو"

- التقى الأمين العام للناتو، مارك روته، بالرئيس التركي أردوغان لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المقبلة وتعزيز التعاون بين دول الحلف في ظل التوترات الإقليمية، مع التركيز على التعاون في الصناعات الدفاعية. - أشاد روته بتطور الصناعات الدفاعية التركية وأهمية دمج أنظمة الدفاع الجوي التركية مع بنية الناتو، مع التأكيد على زيادة الإنفاق الدفاعي التركي بما يتماشى مع أهداف الحلف. - شاركت تركيا في مناورات "فلينتلوك 2026" في ليبيا لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة، مؤكدة دعمها لسيادة ليبيا واستمرارها في تقديم التدريب والدعم الفني.

يجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته زيارة إلى تركيا، التقى خلالها، اليوم الأربعاء، كبار المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في إطار مباحثات تتناول قضايا الحلف والتطورات الإقليمية.

واستقبل أردوغان الأمين العام للحلف في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث أعلنت الرئاسة التركية عبر دائرة الاتصال تفاصيل اللقاء. وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان استقبل روته في القصر الرئاسي، وتناول الاجتماع الاستعدادات لقمة قادة الناتو المقرر عقدها في أنقرة، وبنود جدول أعمال الحلف، والقضايا الإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الحفاظ على الروابط بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر بالغ الأهمية، مبيناً أن بلاده تتوقع من دول الحلف تحمّل مزيد من المسؤولية. وأكد أردوغان، بحسب منشور الرئاسة التركية، أن "حالة عدم الاستقرار في المنطقة أظهرت مجدداً أهمية التعاون والتضامن بين حلفاء الناتو، وأن التوقعات من قمة أنقرة هي اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز التضامن بين الحلفاء ودعم جاهزية الحلف الدائمة لمواجهة الأزمات".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "تعمل على تعزيز قدراتها في الصناعات الدفاعية، لا سيما في أنظمة الدفاع الجوي، وتسعى إلى تطوير التعاون مع الدول الحليفة في هذا المجال"، وذكر أن "الحفاظ على الرابطة عبر الأطلسي أمر بالغ الأهمية، وأن تركيا تتوقع من الدول الأوروبية في الحلف تحمّل المزيد من المسؤولية"، مضيفاً أن "استبعاد الحلفاء الأوروبيين غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مبادرات الاتحاد الدفاعية لن يخدم الغاية المرجوة".

وكشفت الرئاسة التركية أيضاً أن أردوغان أكد أن بلاده "اتخذت موقفاً داعماً للسلام والدبلوماسية في العملية التي بدأت مع الهجمات على إيران، وأن تركيا ملتزمة أيضاً بضمان إنهاء سلمي للحرب الأوكرانية الروسية، وتسعى جاهدة لإحياء المفاوضات وبدء محادثات على مستوى القادة". وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس أردوغان والأمين العام روته بشكل شامل الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وفق منشور دائرة الاتصال.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في منشور على منصة إكس، أن "تركيا يسرها استضافة قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2026". وأضاف أن "قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو/ تموز المقبل، ليست مجرد اجتماع دبلوماسي، بل هي منعطف حاسم سيحدد مستقبل منظومة الأمن العالمي". وأوضح أنه، بقيادة أردوغان تواصل تركيا لعب دور محوري في النظام العالمي باعتبارها فاعلاً يتحمل المسؤولية ويقدم الحلول، ويجسد روح الحلف على أرض الواقع، ولا تزال تركيا في قلب الأمن عبر الأطلسي بفضل موقعها الجيوسياسي ووعيها العميق بأهمية الحلف ودورها الفعال في إدارة الأزمات.

ووصل روته إلى أنقرة أمس، حيث التقى وزير الدفاع يشار غولر، كما اجتمع اليوم مع وزير الخارجية هاكان فيدان. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الخارجية التفاصيل، قالت وزارة الدفاع إن اللقاء مع غولر تطرق إلى مواضيع مهمة تهدف إلى تعزيز علاقات الحلف. وقالت وزارة الدفاع، في مؤتمر صحافي أسبوعي عقده المتحدث باسمها زكي أكتورك، إنه خلال الزيارة الرسمية للأمين العام لحلف الناتو إلى تركيا، عُقد اجتماع مع الوزير يشار غولر، حيث نوقشت مواضيع مهمة تهدف إلى تعزيز علاقات الحلف.

وأضافت الوزارة: "في هذا السياق، تم التعبير عن الارتياح لجهود تركيا الرامية إلى تقريب إنفاقها الدفاعي من أهداف حلف الناتو في لاهاي لعام 2027، كما نوقش عمل فيلق الناتو متعدد الجنسيات، الذي جرى مؤخراً الكشف عنه". وأكد الأمين العام لحلف الناتو، بحسب وزارة الدفاع، أمن المجال الجوي التركي ونجاح دمج أنظمة الدفاع الجوي التركية مع بنية الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لحلف الناتو، كما تم تأكيد مساهمة "منتدى الصناعات الدفاعية"، الذي سيعقد على هامش قمة الناتو في أنقرة، في تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء.

ويبدو أن زيارة روته تأتي إلى تركيا لتنسيق التحضيرات الجارية لاستضافة قمة الناتو في يوليو/ تموز المقبل في العاصمة أنقرة، فضلاً عن التوترات المستمرة في المنطقة، والاضطرابات التي يعانيها الحلفاء، وتشكيل تركيا فيلقاً جديداً امتثالاً لقرارات الناتو. وفي تصريح صحافي مقتضب للصحافيين المرافقين له خلال زيارته لشركة أسيلسان للصناعات الدفاعية التركية في أنقرة، اليوم الأربعاء، قال روته إن تركيا تشهد ثورة في الصناعات الدفاعية، وإن من الممكن تعلم الكثير مما تقوم به في هذا المجال.

وأضاف أن تركيا تشهد تطوراً كبيراً في صناعاتها الدفاعية، ويمكن للناتو التعلم كثيراً مما تقوم به، مشدداً على أهمية الإنتاج في هذا المجال، قائلاً: "هذا أمر مهم لأننا نعيش في عالم مليء بالمخاطر". ولفت إلى أن تسريع الإنتاج وتعزيز الابتكار في مجال الصناعات الدفاعية يعدان من أهم أولويات الناتو، مضيفاً: "نحن في حاجة إلى أفضل الكفاءات، ويجب علينا دمج أحدث التقنيات في عملنا، لذا نحتاج إلى أكثر العقول إبداعاً وابتكاراً".

تحطم مروحية في أثناء هبوط اضطراري

وفي ما يخص تحطم مروحية متعددة الأغراض من طراز CH-47، تابعة لقيادة القوات البرية التركية، في أثناء رحلة تدريبية أمس في أنقرة بعد هبوط اضطراري، قالت وزارة الدفاع إنه لا توجد أي إصابات بين أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متنها. وأضافت أنه "عقب الحادث تم إرسال فرق البحث فوراً إلى المنطقة، وبدأت أعمال التحقيق اللازمة، ويجري تنفيذ الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالحادث بدقة متناهية".

وتطرقت وزارة الدفاع إلى مناورات "فلينتلوك 2026" في ليبيا، قائلة إن التمرين يجمع قوات متعددة الجنسيات للقوات الخاصة وعناصر العمليات الخاصة من الدول الصديقة والحليفة، ما يعكس دعماً قوياً لسيادة ليبيا واستقلالها، ويسهم في تطوير القدرات العملياتية المشتركة.

وأوضحت الوزارة أن تركيا شاركت بفعالية في التمرين الذي أجري في ليبيا وساحل العاج خلال الفترة من 13 إلى 30 إبريل/ نيسان، وحضر نائب رئيس الأركان العامة حفل الافتتاح في ليبيا ضيفَ شرف، وبوصفها جزءاً من التمرين أقلعت طائرة مسيّرة من طراز "آك سونغور" وأخرى من طراز "آكنجي" من تركيا، ونُقلتا إلى ليبيا عبر رحلة جوية. وأشارت إلى أنه في التدريبات البحرية أجري تدريب على الهبوط بالمروحيات بالحبال في منطقة سيرت للتدريب البحري، بمشاركة مروحية SH-70 وفريق العمليات الخاصة المتمركز على متن الفرقاطة TCG غاليبولو.

وأضافت أنه في 19 إبريل/ نيسان أجري تدريب على الاستيلاء على السفن ومصادرتها بمشاركة فريق العمليات الخاصة وأفراد ليبيين، حيث تواصل تركيا نهجها تجاه ليبيا في إطار تفاهم "جيش واحد، ليبيا واحدة"، داعمة استمرار وحدة البلاد واستقرارها شرقاً وغرباً. وشددت وزارة الدفاع على أن تركيا تواصل دعم العمليات التي تقودها الأمم المتحدة، وتحافظ على التواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، كما تدعم إرساء عملية سياسية شاملة قائمة على إرادة الشعب، وخالية من أي تدخل خارجي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت أنها تنفذ أنشطة التدريب والاستشارة والدعم الفني لتعزيز قدرات ليبيا الدفاعية والأمنية، حيث جرى تدريب أكثر من 23 ألف عسكري ليبي حتى الآن في مراكز تدريب في كل من تركيا وليبيا، مع استمرار الدعم في مجالات إزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والإرهاب.