روبيو يُفصّل خطة ما بعد مادورو: هكذا نحكم فنزويلا الآن

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، تفاصيل الخطة الأميركية لإدارة الحكومة الانتقالية في فنزويلا بعد اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو من داخل قصره في كراكاس. وترتكز الخطة على 3 مراحل أساسية، مدعومة بالحصار والترهيب والتهديد بالقوة في حال عدم "التعاون الكامل"، وتشمل "إنشاء حساب مالي بالخارج تُشرف عليه الولايات المتحدة وتحدد الإنفاق الخارج منه، فيما تقدم الحكومة الفنزويلية ميزانية شهرية وتحدد لها إدارة ترامب "أوجه الإنفاق التي لا يسمح باستخدام هذه الأموال فيها".

المرحلة الأولى: إدارة نفقات فنزويلا من حساب بالخارج

وقال روبيو في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إدارة ترامب كان لديها 3 أهداف منذ البداية، أولها تحقيق الاستقرار بعد إزاحة مادورو، مشيرا إلى أنها أجرت حوارا مع جهات إنفاذ القانون والجهاز الحكومي وحددت شروطها. وقال: "كان هناك قلق، هل ستندلع حرب أهلية.، هل ستبدأ الفصائل في القتال فيما بينها؟، هل سيعبر نحو مليون شخص الحدود إلى كولومبيا؟، لقد تم تجنب كل ذلك، وإحدى الطرق التي تم تجنب كل ذلك بها هي القدرة على إجراء محادثة مباشرة وصادقة للغاية مع الأشخاص الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في تلك الدول أي أجهزة إنفاذ القانون والجهاز الحكومي".

وشرح روبيو أن إدارة ترامب استخدمت حصارها الكامل المفروض على فنزويلا، لتحقيق اتفاق يتم من خلالها إيداع عائدات النفط في حساب تشرف عليه الولايات المتحدة. وقال "إحدى الأدوات المتاحة لنا هي العقوبات المفروضة على النفط. لا يمكن نقله بسبب الحظر المفروض، ولذا أبرمنا اتفاقا معهم ينص على التالي: سنسمح لكم بنقل النفط الخاضع للعقوبات إلى الأسواق بأسعار السوق وليس بالأسعار المخفضة التي كانت تحصل عليها الصين، وفي المقابل سيتم إيداع عائدات هذا النفط في حساب سنشرف عليه، وستنفقون هذه الأموال لصالح الشعب الفنزويلي".

وأرجع روبيو هذه الخطوة إلى عدم توفر أماكن تخزين في فنزويلا، رغم إنتاجها النفط واستخراجه، وأنهم "كانوا يواجهون أزمة مالية خانقة وكانوا بحاجة ماسة إلى المال لدفع رواتب ضباط الشرطة وعمال النظافة والعمليات اليومية الحكومية"، مضيفا أن إدارة ترامب "أنشأت آلية قصيرة الأجل مؤقتة وليس دائمة" ترى أنه من خلالها "يمكن تلبية احتياجات الشعب الفنزويلي".

روبيو: فنزويلا ستقدم شهريا ميزانية للتمويل وسنحدد لهم أوجه الإنفاق

وكشف روبيو أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة ستقدم شهريا ميزانية توضح ما تحتاج إلى تمويله، مضيفا "سنحدد لهم مسبقا أوجه الصرف التي لا يسمح باستخدام هذه الأموال فيها". وأشار إلى أن الإدارة الفنزويلية "أبدت تعاونا كبيرا في هذا الاتجاه، كما تعهدت باستخدام جزء كبير من هذه الأموال لشراء الأدوية والمعدات مباشرة من الولايات المتحدة". وأضاف أنها بدأت أيضا بالحصول على مواد (نفط خام خفيف) بالكامل من الولايات المتحدة والتي تخلط مع النفط الخام الثقيل الذي ينتج في فنزويلا بما يسمح بمزج النفط ونقله، وذلك بدلا من الحصول عليها بنسبة 100% من روسيا. واعتبر روبيو أن هذه "الآلية قصيرة الأجل تستخدم لتحقيق الاستقرار في فنزويلا وتضمن أن عائدات النفط التي ستدار من خلال التراخيص التي ستنتجها أميركا للنفط الخاضع للعقوبات ستذهب لصالح الشعب الفنزويلي وليس لتمويل النظام الذي كان قائما في الماضي".

المرحلة الثانية

وصف روبيو المرحلة الثانية، بأنها "مرحلة التعافي"، والتي تريد فيها إدارة ترامب عودة صناعة النفط للعمل بشكل طبيعي. وقال "لدينا الكثير من النفط، وموارد فنزويلا هي التي ستمكنها من تحقيق الاستقرار والازدهار في المستقبل، ولذا أنشأنا آلية تسمح ببيع النفط بطريقة طبيعية في إطار قطاع نفط لا يسيطر عليه الفساد. وتستحق السلطات الثناء في هذا الأمر فقد أصدروا قانونا جديدا للمحروقات ينهي العديد من القيود التي فرضها النظام على الاستثمار. ربما لا يكون كافيا لجذب الاستثمار لكن هذا تغير جوهري"، لافتا إلى البدء في إطلاق سراح السجناء السياسيين وعددهم نحو 2000 سجين "رغم أن الأمر يتم ببطء" على حد قوله. وأشار روبيو في كلمته إلى توقعاته بتحسن الوضع، وأن "الأمر لن يكون سهلا"، مرجعا الأسباب إلى أن "الإدارة تتعامل مع أشخاص قضوا معظم حياتهم في بيئة فاسدة لذا لن يتغير الأمر بين عشية وضحاها".

المرحلة الثالثة: فنزويلا دولة صديقة

اعتبر روبيو أن هدف الولايات المتحدة النهائي هو الوصول إلى "مرحلة انتقالية تكون فيها فنزويلا مستقرة وصديقة وديمقراطية ومزدهرة"، تمثل جميع عناصر المجتمع في انتخابات حرة ونزيهة دون استبعاد المعارضة، مضيفا أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت".

مخاوف أعضاء الكونغرس

طرح بعض أعضاء الكونغرس مخاوف حادة بشأن مدى قانونية هذه الإجراءات الأميركية في فنزويلا، إضافة إلى مدى قانونية التفاصيل المالية لإدارة عائدات النفط. وتساءل عدد من الأعضاء عن خطة "تصدير النفط الخاضع للعقوبات وإيداع العائدات في حساب تشرف الولايات المتحدة عليه وإنفاقه بناء على موافقة واشنطن". وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي "نطاق المشروع الذين تقومون به في فنزويلا أنكم تأخذون نفطهم بالسلاح وتضعون العائدات في حساب خارجي". وتساءل عدد من المشرعين عن موقف الأموال التي ستحصل عليها الولايات المتحدة ومدى قانونيتها. وأشار وزير الخارجية إلى أن التفاصيل لدى وزارة الخزانة.