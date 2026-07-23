روبيو يهاجم مجدداً المحكمة الجنائية الدولية: تضم مختلين عقلياً

- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية ولن تسمح بمحاكمة أي مسؤول أو جندي أميركي أمامها، مشيراً إلى أن المحكمة تسعى لتوسيع صلاحياتها على حساب سيادة الدول. - تأتي تصريحات روبيو في سياق موقف أميركي أوسع ضد المحكمة، حيث اتهمها بأنها مدعومة من منظمات معادية للولايات المتحدة وتسعى لتقويض السيادة الأميركية، محذراً من استهداف مسؤولين أميركيين. - اتخذت إدارة ترامب إجراءات تصعيدية ضد المحكمة، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر، مؤكدة استمرار استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية لمنع ملاحقة مسؤولين أميركيين أو إسرائيليين.

صعّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجومه على المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنها تسعى إلى توسيع صلاحياتها على حساب سيادة الدول، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تعترف بولايتها القضائية ولن تسمح بمحاكمة أي مسؤول أو جندي أميركي أمامها. وقال روبيو، اليوم الخميس، خلال تصريحات للصحافيين في العاصمة الفيليبينية مانيلا، إن المحكمة الجنائية الدولية تضم "مجانين ومختلين عقلياً".

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وبالتالي "من المستحيل" أن تتمكن المحكمة من محاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أميركي. وأضاف: "إذا أراد الناس التوقيع والانضمام إلى تلك المنظمة الغبية، فليفعلوا. لكننا لن نكون جزءاً منها، ولن يتمكنوا من تطبيق ولايتهم القضائية على الأميركيين"، مشدداً على أن واشنطن لن تخضع لولاية المحكمة تحت أي ظرف.

وتأتي تصريحات روبيو امتداداً لموقف أكثر تفصيلاً عرضه في مقالة نشرها في صحيفة "وول ستريت جورنال" في 13 يوليو/تموز الجاري، هاجم فيها المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنها تجاوزت الدور الذي أُنشئت من أجله، وتحولت من هيئة مختصة بمحاكمة أخطر الجرائم إلى ما وصفه بـ"محكمة عالمية دائمة" تسعى إلى فرض سلطتها على الدول ذات السيادة، بما فيها الولايات المتحدة. ورأى روبيو أن المحكمة تحاول منح نفسها صلاحيات تتيح لها ملاحقة مواطنين أميركيين، من بينهم الجنود، وعناصر إنفاذ القانون، والمسؤولون المنتخبون، رغم أن الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.

واتهم وزير الخارجية الأميركي المحكمة بأنها تحظى بدعم شبكة تضم منظمات غير حكومية وحكومات وشخصيات معادية للولايات المتحدة، قال إنها تعمل على تقويض السيادة الأميركية، مضيفاً أن الدعوات لملاحقة مسؤولين أميركيين أمام المحكمة ازدادت خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وأشار في هذا السياق إلى مطالبات منظمات حقوقية بفتح تحقيقات بحق الإدارة الأميركية على خلفية ترحيل مهاجرين إلى السلفادور، إضافة إلى دعوات إلى إخضاع الضربات الأميركية ضد جماعات تصنفها واشنطن إرهابية لتحقيقات بموجب القانون الدولي.

كما انتقد ما وصفه بمحاولات المحكمة استهداف مسؤولين أميركيين بسبب معارضتهم لها، مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة اتهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بارتكاب جرائم بعد توجيههم رسالة تنتقد المحكمة، كما استشهد بتصريحات لمسؤول سابق في منظمة "هيومن رايتس ووتش" قال فيها إن الدول الأعضاء في المحكمة ستكون ملزمة باعتقال الرئيس دونالد ترامب إذا دخل أراضيها، بعد فرضه عقوبات على مسؤولين في المحكمة.

موقف روبيو ومخطط تفكيك المحكمة الجنائية الدولية

وحذّر روبيو من أن استمرار هذا المسار قد يعرّض عناصر حرس الحدود، والجنود الأميركيين، وأفراد أجهزة إنفاذ القانون، والمدعين الفيدراليين للملاحقة القضائية بسبب قيامهم بمهامهم، معتبراً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الولايات المتحدة واستقلال قرارها. وأكد أن إدارة ترامب ستواصل حماية العسكريين والمسؤولين الأميركيين من أي إجراءات تصدر عن المحكمة، معلناً إطلاق حملة دبلوماسية تقوم على مبدأ "سيادة الدول فوق العولمة"، ومشدداً على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها، وبالتعاون مع حلفائها، من أجل "تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، لبنةً لبنة، إذا اقتضى الأمر".

وتفجرت الأزمة بين إدارة الرئيس الأميركي والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، مع فتح المحكمة تحقيقات ضد إسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وإصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه حينها يوآف غالانت. وصادق ترامب، في 7 فبراير/شباط 2025، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل الاحتلال الإسرائيلي، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت سلسلة إجراءات تصعيدية ضد المحكمة الجنائية الدولية، كان أبرزها إصدار الأمر التنفيذي رقم 14203 في 6 فبراير/شباط الماضي، الذي خوّل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة وموظفيها وكل من يقدّم لها دعماً في التحقيقات أو الملاحقات التي تستهدف مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، وفي مقدمتها إسرائيل. وتشمل العقوبات تجميد الأصول والممتلكات الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وحظر التعاملات المالية، وفرض قيود على منح التأشيرات ودخول الولايات المتحدة للمستهدفين وأفراد أسرهم المباشرين. وبررت واشنطن القرار بأن المحكمة اتخذت "إجراءات غير مشروعة ولا أساس لها" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أنها لا تعترف بولايتها القضائية عليهما.

وشرعت الإدارة الأميركية في تنفيذ العقوبات عملياً، ففرضت قيوداً على المدعي العام للمحكمة آنذاك كريم خان، ثم وسّعت العقوبات لتشمل عدداً من قضاة المحكمة ومسؤوليها، بالتزامن مع إطلاق حملة دبلوماسية لحث الدول الحليفة على معارضة ما تصفه واشنطن بـ"تجاوزات" المحكمة. كما أكدت إدارة ترامب أنها ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية لمنع المحكمة من ملاحقة مسؤولين أو عسكريين أميركيين أو إسرائيليين، وهو ما كرره روبيو بإعلانه أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على المحكمة، وصولاً إلى العمل على "تفكيكها" إذا استمرت، بحسب تعبيره، في تجاوز حدود اختصاصها.