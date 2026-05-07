- التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان وسط توتر بسبب انتقادات الرئيس ترامب للبابا بشأن الحرب على إيران وسياسات الهجرة. - أكد روبيو أن زيارته كانت مقررة مسبقًا وناقش مع البابا قضايا الشرق الأوسط، والحرية الدينية، والتطورات في أفريقيا وكوبا، مشددًا على أولوية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. - شهدت العلاقات بين الفاتيكان والإدارة الأميركية توترًا بسبب تصريحات ترامب ضد البابا، الذي نفى الاتهامات وأكد رفض الكنيسة للأسلحة النووية.

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، البابا لاوون الرابع عشر

في الفاتيكان، في اجتماع كان من المتوقع أن يشوبه التوتر بسبب الانتقادات المستمرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الكنيسة الكاثوليكية بشأن الحرب على إيران. وقضى روبيو ساعتين ونصف الساعة في الفاتيكان قبل أن يغادر في موكب شديد الحراسة، والتقى في البداية بالبابا لاوون، ثم اجتمع مع كبار مسؤولي الفاتيكان، بمن فيهم كبير الدبلوماسيين بالفاتيكان وهو الكاردينال الإيطالي بيترو بارولين.

وهذا أول اجتماع يجمع رأس الكنيسة الكاثوليكية بمسؤول بارز في إدارة ترامب منذ قرابة عام، وسط أجواء متوترة فرضتها التصريحات المتبادلة بشأن الحرب على إيران وسياسات الهجرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفق ما أوردته وكالة رويترز، إنّ لقاء روبيو مع البابا أظهر وجود علاقة "قوية" بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً غير مسبوق من جانب ترامب تجاه البابا لاوون الرابع عشر، أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، بعد انتقادات وجّهها الأخير للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب اعتراضه على سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة. وكان ترامب قد اتهم البابا، خلال مقابلة إذاعية، الاثنين، مع المذيع المحافظ هيو هيويت، بأنه "يعرّض الكثير من الكاثوليك والناس للخطر"، معتبراً أن مواقف البابا توحي بأنه "لا يمانع امتلاك إيران سلاحاً نووياً".

في المقابل، سارع البابا لاوون إلى نفي تلك الاتهامات، مؤكداً أن موقف الكنيسة الكاثوليكية ثابت في رفض الأسلحة النووية، واصفاً تصريحات ترامب بأنها "غير صحيحة". وقال البابا للصحافيين في روما إن رسالته تستند إلى نشر قيم السلام والحوار، مضيفاً أن الكنيسة لطالما نددت بجميع أشكال التسلح النووي.

من جهته، حاول روبيو التقليل من حدة الخلاف، مؤكداً أن زيارته للفاتيكان كانت مقررة قبل التصريحات الأخيرة، نافياً وجود أزمة مباشرة بين الجانبين. وأوضح في وقت سابق أن اجتماعه مع البابا سيتناول ملفات متعددة، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضايا الإنسانية، والحرية الدينية، إضافة إلى التطورات في أفريقيا وكوبا. وقال روبيو إن ترامب شدد في تصريحاته الأخيرة على رفض امتلاك إيران السلاح النووي خشية استخدامه ضد مناطق ذات أغلبية كاثوليكية ومسيحية وغيرها، مؤكداً أن واشنطن لا تزال تعتبر منع إيران من تطوير سلاح نووي أولوية استراتيجية.

وتأتي زيارة روبيو في وقت تشهد فيه العلاقات بين الفاتيكان والإدارة الأميركية حالة من التباين الواضح بشأن عدد من الملفات الدولية والإنسانية، في مقدمتها الحرب على إيران، وقضايا الهجرة، والسياسات المتعلقة بالسلام والأمن العالمي.

(رويترز، العربي الجديد)