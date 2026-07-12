روبيو يطالب قادة كوبا بإصلاحات حقيقية قبل فوات الأوان

- دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كوبا إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة تهديدات الأمن القومي التي يشكلها النظام الكوبي. - أكد روبيو أن الاقتصاد الكوبي يعاني من انهيار متسارع، مطالباً بالإفراج عن السجناء السياسيين، ومشيراً إلى دعم الولايات المتحدة للشعب الكوبي بالمساعدات الإنسانية. - اتهم روبيو كوبا بالتحالف مع أعداء الولايات المتحدة، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأميركي، داعياً قادة كوبا للالتزام بالإصلاحات قبل فوات الأوان.

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، قادة كوبا إلى الالتزام بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية "قبل فوات الأوان"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لها للتصدي لما وصفها بتهديدات الأمن القومي التي يشكلها النظام الكوبي، والدفع نحو إصلاحات تمنح البلاد "مستقبلاً أفضل". وجاء حديث روبيو في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للاحتجاجات التي شهدتها كوبا في 11 يوليو/ تموز 2021.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدوات المحددة التي ستستخدمها الولايات المتحدة للتصدي لتهديدات الأمن القومي التي يشكلها النظام الكوبي؟ ما هي طبيعة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تطالب بها الولايات المتحدة من قادة كوبا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف أن مئات الكوبيين لا يزالون محتجزين "ظلماً لمجرد مطالبتهم بحقوق أساسية وفرص وكرامة"، مجدداً دعوة واشنطن إلى الإفراج الفوري عنهم وعن جميع السجناء السياسيين في كوبا. وأكد روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يريدان "مستقبلاً أفضل لكوبا ولشعبها الذي عانى طويلاً"، معتبراً أن الاقتصاد الكوبي يشهد "انهياراً متسارعاً" بعد عقود من القمع وسوء الإدارة، فيما يعاني السكان من انقطاع الكهرباء والجوع والحرمان.

اقتصاد دولي كوبا تغرق في الظلام بعد انهيار شبكة الكهرباء وانقطاع شامل

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دعمت الشعب الكوبي من خلال المساعدات الإنسانية وصادرات الغذاء والأدوية والسلع الأساسية، مضيفاً أن إدارة ترامب عرضت على كوبا مساعدات ودعماً لإعادة الإعمار و"وعداً بعلاقة جديدة" بين البلدين، في حال موافقة السلطات على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تتيح للبلاد فرصة لتحقيق الازدهار. واتهم وزير الخارجية الأميركي السلطات الكوبية ونخبها بـ"رفض أي جهود لإجراء إصلاحات حقيقية"، وإعطاء الأولوية لإدامة سيطرتها على الشعب الكوبي والتمسك بـ"أيديولوجيتها الماركسية الفاشلة والمفلسة أخلاقياً". وأضاف أنه بينما يطالب الكوبيون بالإصلاح، تواصل السلطات إحكام سيطرتها على الاقتصاد و"نهب ما تبقى من موارد قليلة وإخفاءها في الخارج"، وإلقاء اللوم على الآخرين في إخفاقاتها.

كما اتهم روبيو كوبا بمواصلة التحالف مع أعداء الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يشكل "تهديداً خطيراً" للأمن القومي الأميركي، من خلال استضافة أنشطة عسكرية واستخبارية و"إرهابية" وعمليات أجنبية معادية على مسافة تقل عن 100 ميل من الأراضي الأميركية، فضلاً عن دعم ما وصفها بشبكات تخريبية و"إرهابية" داخل الولايات المتحدة.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة" للتصدي لتهديدات الأمن القومي التي قال إن النظام الكوبي يشكلها، وللدفع نحو إصلاحات اقتصادية وسياسية تمنح كوبا مستقبلاً أفضل، مضيفاً: "على قادة كوبا ببساطة اختيار الالتزام بإصلاحات حقيقية والسلام والازدهار، قبل فوات الأوان".

ويأتي البيان وسط تصعيد متواصل للضغوط الأميركية على كوبا طوال عام 2026. وفرضت إدارة ترامب أكثر من 240 عقوبة على السلطات الكوبية منذ يناير/ كانون الثاني، من بينها الأمر التنفيذي 14404 الذي وقّعه ترامب في الأول من مايو/ أيار، وعقوبات على مجموعة "غايسا" العسكرية في مايو/أيار، إضافة إلى حزمة جديدة من العقوبات، في 23 يونيو/ حزيران، استهدفت خمس جهات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، من بينها "رافين إس إيه" والبنك المالي الدولي. وكانت السلطات الكوبية قد أقرت، في يونيو/ حزيران، حزمة تضم 176 إصلاحاً اقتصادياً، تشمل السماح بالخدمات المصرفية الخاصة وتوسيع الاستثمار الأجنبي، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية وصفتها بأنها "إشارات دخانية سطحية".